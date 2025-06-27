Россия хочет «изменить гены» наших народов

В России продолжаются попытки выработать идеологическую стратегию, направленную на восстановление влияния в странах постсоветского пространства через распространение так называемых «традиционных русских духовно-нравственных ценностей». Один из последних примеров — заявление председателя комитета Государственной Думы РФ по контролю Олега Морозова, согласно которому эти ценности якобы являются «генетически общими» для всех бывших республик СССР.

Русский мир – это все постсоветское пространство Идея экспортировать идеологические установки Москвы за пределы Российской Федерации обсуждается в политических кругах России не впервые. Но если раньше акцент делался на защите прав этнических русских, проживающих в странах СНГ, то впоследствии понятие было расширено до «русскоязычных». Отныне эти группы населения рассматриваются как часть так называемого «русского мира». Эта концепция, в частности, используется Кремлём для обоснования вмешательства во внутренние дела Украины. На данном этапе, судя по высказываниям ряда российских парламентариев, Москва склоняется к ещё более широкому толкованию. Отныне «русский мир», по представлениям его адептов, охватывает практически всё население бывших советских республик. В качестве примера можно привести слова Морозова о том, что указ президента Путина о «сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей» направлен не только на внутреннюю политику, но и должен служить ориентиром для всего постсоветского пространства. В качестве таких ценностей депутат назвал патриотизм, историческую память, веру в Бога, уважение к защитникам Отечества и солидарность поколений. Обсуждение этих тем состоялось 25 июня в ходе парламентских слушаний в Государственной Думе, поводом для которых стал вопрос о роли русского языка, а также необходимость выработки идеологического нарратива, который мог бы объединить государства СНГ, как выразились участники слушаний, в «единый оркестр». Российские законодатели заявили, что отсутствие подобного единства воспринимается сегодня, как угроза национальной безопасности России. При этом соседние государства, по их мнению, «пытаются играть на два фронта». То есть, пользоваться экономическими и гуманитарными преференциями от Москвы, но при этом сохранять прозападную или даже русофобскую позицию.

Особая обеспокоенность – Азербайджан и Молдова Была также высказана обеспокоенность по поводу того, что в ряде постсоветских стран, таких, в частности, как Азербайджан, отношение к России, согласно данным российских депутатов, оставляет желать лучшего. В ходе обсуждений прозвучали оценки, согласно которым в Таджикистане к России позитивно относится 95 процентов населения, в Абхазии — 92 процента, в Киргизии — 80. Тогда как в Молдове и Азербайджане этот показатель не превышает 50 процентов. Одним из ключевых тезисов слушаний в Госдуме стало предположение, что источник антироссийских настроений следует искать в системе школьного образования. По словам Олега Морозова, почти во всех странах СНГ, за исключением Белоруссии и Армении, школьные учебники построены на колониальной концепции, в рамках которой Россия - как в досоветский, так и в советский периоды - изображена в роли угнетателя. Наиболее парадоксальным, по мнению Морозова, выглядит тот факт, что эти учебники используются даже в школах, построенных в рамках межгосударственных соглашений при непосредственном финансовом участии России. Еще одним примером, по словам Морозова, служит удаление из образовательных программ Грузии, Азербайджана и Молдовы термина «Великая Отечественная война».

«Нельзя одновременно быть русофобом и пользоваться благами нашего партнёрства», — подчеркнул депутат. В ответ на озабоченность парламентариев заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что руководство Российской Федерации прилагает значительные усилия для продвижения в странах СНГ традиционных ценностей и русского языка. По его словам, строятся школы, реализуются культурные и образовательные проекты. Но, несмотря на это, местные преподаватели зачастую транслируют антироссийскую повестку и, в частности, преподносят российскую политику, как колониальную. Оверчук напомнил, что Россия и страны СНГ «на протяжении столетий формировали общее цивилизационное пространство», и именно эта общность должна лежать в основе дальнейших гуманитарных связей. И добавил, что Россия будет и далее выступать в роли хранителя этих ценностей и культурных кодов. Министр культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, сообщила о работе, направленной на культурную интеграцию, включая открытие в странах СНГ русских театров и поддержку проектов в сфере искусства, ориентированных на продвижение русского языка и культуры. В то же время, как признают сами российские депутаты, добиться на постсоветском пространстве «звучания в унисон» пока не удаётся. В репортаже газеты «Московского комсомольца» отмечалось, что, несмотря на масштабные усилия и затраченные ресурсы, «единый оркестр» по-прежнему звучит как «квартет Крылова».

Армянский пример Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил о важности экономических связей, заявив, что «огромное число граждан стран СНГ работает в России». В качестве примера он привёл Армению, где, по его словам, 20 процентов ВВП этой страны создается гражданами, работающими в Российской Федерации. И добавил, что в России проживает около 2,5 миллионов армян, тогда как в самой Армении их меньше двух миллионов. «В этом смысле Россия больше Армения, чем сама Армения», — заявил спикер. Володин также выразил недоумение по поводу ограничений, накладываемых на посещение российских школ при посольстве Армении. По его словам, даже детям сотрудников совместных предприятий зачастую запрещают обучение в этих школах. Спикер Госдумы охарактеризовал такие действия, как нарушение принципов гуманитарного партнёрства и диалога на равных. В качестве решения проблемы Володин предложил реформу подготовки кадров: обучать специалистов на территории стран происхождения, чтобы в дальнейшем привлекать квалифицированных работников, владеющих русским языком и знакомых с российской культурой.