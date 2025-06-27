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Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили

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Юлия Медведева, специально для haqqin.az
21:26 1501

Главное разведывательное агентство КНР заявило, что недавняя кампания ЦРУ, направленная на вербовку информаторов из Китая, является признаком того, что американское разведывательное агентство отчаянно стремится избежать сокращений штата и бюджета, не останавливаясь перед подтасовкой данных.

Все американские спецслужбы признают, что китайская разведка бьет их на их же поле, применив против США то, что называется «тотальным шпионажем». Многочисленная диаспора в Штатах, большое количество студентов, предпринимателей, ученых из КНР, постоянно проживающих в США, – все это создает для китайской разведки в Америке уникальные возможности и преимущества.

Все американские спецслужбы признают, что китайская разведка бьет их на их же поле, применив против США то, что называется «тотальным шпионажем»

Китайские щупальца в США

По разным оценкам американских экспертов ущерб, который наносится американской экономике от разведывательных действий Китая, составляет от 75 до 100 миллиардов (!) долларов в год, причем называются и гораздо большие цифры. Китайские разведчики и созданная ими агентурная сеть действуют по принципу пылесоса: гребут все, до чего могут дотянуться, от новейших технологий и научных разработок до стратегий маркетинговых операций и даже клиентских баз более-менее заметных американских компаний.

Собственно, из этого и складывается ущерб американцев: они вкладываются в разработки, технологии и научные исследования, а потом это практически бесплатно крадут китайские разведчики и их агенты, и пользу от похищенного извлекает уже китайская экономика.

Показательный пример: почти десять лет назад у американского производителя солнечных панелей SolarWorld китайские агенты выкрали полную технологию производства солнечных панелей. Китайские компании слегка доработали ее к специфике местного производителя – и разработали, запустили в производство конкурирующие продукты, которые стали предлагать потребителям. Итог – сегодня Китай мировой лидер по производству и продажам солнечных панелей, а SolarWorld в аутсайдерах.

Показательный пример: почти десять лет назад у американского производителя солнечных панелей SolarWorld китайские агенты выкрали полную технологию производства солнечных панелей

И это только один из примеров, можно накидать еще с десяток крупных технологий, а уж счет более мелким технологическим решениям идет на тысячи. Конечно, мало технологию украсть, ее надо еще и воспроизвести, и организовать производство – но все дело в том, что во многом уровень развития технологий и производства у США и Китая схожий, особенно в таких передовых отраслях, как аэрокосмическая промышленность, электроника, фармацевтика и так далее.

А потому «довести до ума» похищенные китайской разведкой технологии и научные разработки, поставить их на поток и вывести на мировые рынки без потери качества - для экономики Китая сегодня никаких проблем не составляет. Причем это дорога с односторонним движением: Китай эту систему сумел организовать и сделать эффективной, получая от нее прибыль, – а у американской разведки, того же хваленого ЦРУ, что-то подобное никак не получается. Ни в области промышленного шпионажа, ни в области шпионажа политического.

Трамп стукнул кулаком по столу, ЦРУ «взяло под козырек»

Трамп и его окружение эту ситуацию прекрасно видят и потому недавнее решение президента США урезать бюджет ЦРУ и сократить примерно около 1200 оперативных офицеров – вполне логично. Зачем, спрашивается, кормить ораву «рыцарей плаща и кинжала», которые не в состоянии эффективно работать?

Трамп и его окружение эту ситуацию прекрасно видят и потому недавнее решение президента США урезать бюджет ЦРУ и сократить примерно около 1200 оперативных офицеров – вполне логично

Столкнувшись с такой угрозой, ЦРУ решило активизироваться на китайском направлении, опубликовав в сети рекламный ролик, в котором призывало граждан КНР записываться в американские шпионы и даже дало инструкцию, как можно с ЦРУ связаться. Шаг достаточно странный, а с учетом того, что китайская контрразведка по эффективности давно уже превосходит ФБР, – то и вовсе глупый.

Думаю, китайцы бы эту историю оставили без огласки, более того, воспользовались этим объявлением для того, чтобы подставить ЦРУ несколько десятков, а то и сотен своих агентов с целью вести двойную игру. Но на свою беду американские разведчики начали разгонять информационную волну о том, что этот их ход является сверхуспешным, и от желающих завербоваться просто отбою нет. При этом делая многозначительные намеки на то, что китайцы, оказывается, в массе своей ненавидят собственное правительство и готовы работать против него.

А это, сами понимаете, уже большая политика, а не просто шпионские игры. И тогда Министерство государственной безопасности КНР впервые публично, в социальных сетях, отреагировало на действия своих американских коллег, разместив видеоролик и статью в WeChat, в которых говорилось, что действия китайского отдела ЦРУ – «фарс», запущенная операция по вербовке и отчеты о ее успешности – очковтирательство и борьба за кусок бюджетного пирога и серьезные люди так не работают, что является совершенной правдой…

В завершение, обычно, нужно сделать какие-то выводы, а то и вовсе вывести какую-нибудь мораль из этой истории. Но ничего этого не будет. Просто оцените нынешний уровень тех «специалистов» из американской разведки, которые формируют у американского истеблишмента представления о Китае. Оцените – и сделайте выводы.

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