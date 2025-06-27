Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили

Главное разведывательное агентство КНР заявило, что недавняя кампания ЦРУ, направленная на вербовку информаторов из Китая, является признаком того, что американское разведывательное агентство отчаянно стремится избежать сокращений штата и бюджета, не останавливаясь перед подтасовкой данных. Все американские спецслужбы признают, что китайская разведка бьет их на их же поле, применив против США то, что называется «тотальным шпионажем». Многочисленная диаспора в Штатах, большое количество студентов, предпринимателей, ученых из КНР, постоянно проживающих в США, – все это создает для китайской разведки в Америке уникальные возможности и преимущества.

Китайские щупальца в США По разным оценкам американских экспертов ущерб, который наносится американской экономике от разведывательных действий Китая, составляет от 75 до 100 миллиардов (!) долларов в год, причем называются и гораздо большие цифры. Китайские разведчики и созданная ими агентурная сеть действуют по принципу пылесоса: гребут все, до чего могут дотянуться, от новейших технологий и научных разработок до стратегий маркетинговых операций и даже клиентских баз более-менее заметных американских компаний. Собственно, из этого и складывается ущерб американцев: они вкладываются в разработки, технологии и научные исследования, а потом это практически бесплатно крадут китайские разведчики и их агенты, и пользу от похищенного извлекает уже китайская экономика. Показательный пример: почти десять лет назад у американского производителя солнечных панелей SolarWorld китайские агенты выкрали полную технологию производства солнечных панелей. Китайские компании слегка доработали ее к специфике местного производителя – и разработали, запустили в производство конкурирующие продукты, которые стали предлагать потребителям. Итог – сегодня Китай мировой лидер по производству и продажам солнечных панелей, а SolarWorld в аутсайдерах.

И это только один из примеров, можно накидать еще с десяток крупных технологий, а уж счет более мелким технологическим решениям идет на тысячи. Конечно, мало технологию украсть, ее надо еще и воспроизвести, и организовать производство – но все дело в том, что во многом уровень развития технологий и производства у США и Китая схожий, особенно в таких передовых отраслях, как аэрокосмическая промышленность, электроника, фармацевтика и так далее. А потому «довести до ума» похищенные китайской разведкой технологии и научные разработки, поставить их на поток и вывести на мировые рынки без потери качества - для экономики Китая сегодня никаких проблем не составляет. Причем это дорога с односторонним движением: Китай эту систему сумел организовать и сделать эффективной, получая от нее прибыль, – а у американской разведки, того же хваленого ЦРУ, что-то подобное никак не получается. Ни в области промышленного шпионажа, ни в области шпионажа политического. Трамп стукнул кулаком по столу, ЦРУ «взяло под козырек» Трамп и его окружение эту ситуацию прекрасно видят и потому недавнее решение президента США урезать бюджет ЦРУ и сократить примерно около 1200 оперативных офицеров – вполне логично. Зачем, спрашивается, кормить ораву «рыцарей плаща и кинжала», которые не в состоянии эффективно работать?