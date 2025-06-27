Финляндии разрешили закрыть границу с Россией

Такое решение Европарламент принял при рассмотрении петиции об открытии границ с Россией, которое разместило «Александровское общество».

«На фоне войны и гибридных угроз со стороны России Финляндия в соответствии с Шенгенским кодексом о границах имеет право закрыть определенные пункты на внешней границе в целях защиты своей национальной безопасности или общественного порядка», — передает YLE содержание принятого решения.

«К сожалению, это решение неизбежно повлияет на свободное передвижение граждан Евросоюза, права членов их семей и реализацию прав граждан третьих стран, законно проживающих здесь, однако это оправдано в исключительных обстоятельствах и вызовах безопасности, — сказал Инкорвайя.

Осенью 2023-го финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. За это, как считают в Хельсинки, несет ответственность Москва.