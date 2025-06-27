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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой

22:02 614

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, затрагивающего американские технологические компании.

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну», — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

По его словам, Канада копирует действия Евросоюза, который также обсуждает возможность введения подобного налога в отношении США.

«На основании этого мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», — подчеркнул Трамп.

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