Трамп рассказал о своих страхах

Президент США Дональд Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь, от которых «время от времени все опускается» внутри.

Политик сравнил статистику смертности среди людей, занимающихся экстремальными видами деятельности, например, гонками или родео. Он отметил, что среди них жертвы составляют доли процента, в то время как среди американских президентов — пять процентов.

Четыре из 45 лидеров США не выжили в результате покушений, на действующих и бывших глав государства шесть раз нападали с оружием.

«Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался. Это опасная профессия. Но это нормально», — сказал Трамп.