Турция повысит эффективность проекта Баку - Тбилиси - Карс

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о стремлении Анкары повысить эффективность железнодорожного маршрута Баку – Тбилиси – Карс (БТК) за счет расширения международного сотрудничества. Об этом он сообщил, выступая на форуме «Глобальные транспортные коридоры», проходившем в Стамбульском конгресс-центре. Его слова приводит телеканал CNN Türk.
По словам главы турецкой дипломатии, на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной и усиливающихся глобальных геополитических рисков, стратегическое значение Среднего коридора существенно возросло.
«Средний коридор открывает новые возможности для экономического роста и диверсификации торговых связей. Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс — ключевая часть этого маршрута», — подчеркнул Фидан.
Он также отметил, что развитие проекта стало возможным благодаря «образцовому трехстороннему сотрудничеству» Турции, Азербайджана и Грузии, которое сегодня превращает БТК в неотъемлемый элемент евразийской транспортной архитектуры.