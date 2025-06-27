Защита Израиля обошлась США в сотни миллионов

США израсходовали 15-20% своего мирового запаса противоракет к комплексу THAAD всего за 11 дней, защищая Израиль от иранских ракет, сообщает Мilitary Watch Мagazine.

«По оценкам, армия США потратила 15-20% всех боеприпасов для своего глобально развернутого арсенала дальнобойных противоракетных систем терминальной высотной обороны (THAAD) после их развертывания для поддержки израильской противовоздушной обороны в течение 11 дней боевых действий страны с Ираном», - говорится в сообщении на сайте издания.

Отмечается, что при стоимости каждого запуска перехватчика THAAD, оцениваемого в $12-15 млн, операции по противовоздушной обороне с использованием системы, развернутой в Израиле, обошлись примерно в сумму от $810 млн до $1,215 млрд.

THAAD - это высокоспециализированное средство, предназначенное для перехвата баллистических ракет средней дальности, армия США имеет семь систем в пяти полках противовоздушной обороны и планирует ввести в эксплуатацию восьмую до конца года. От этих систем зависит противодействие арсеналам пяти потенциальных противников, включая Северную Корею, Китай, Россию и Беларусь, а также Иран.