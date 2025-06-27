Германия подняла истребители из-за российского самолета

Истребители Военно-воздушных сил Германии были подняты в небо в пятницу по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По их утверждению, радары НАТО засекли Ил-20М в 09:02 по местному времени (11:02 по Баку). Он вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на радиосвязь. В 09:32 (11:32 по Баку) с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) в небо поднялись два Eurofighter для перехвата российского самолета. Они установили с ним визуальный контакт в 100 км от побережья Германии.

При этом, как утверждает Bild, Ил-20М не развернулся и продолжил двигаться в западном направлении. Только примерно в 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс и направился на север. Воздушного пространства Германии он не нарушил.

Bild со ссылкой на военные круги отметила, что истребители НАТО уже в девятый раз в 2025 году поднимаются в небо по тревоге в связи с появлением российских самолетов.