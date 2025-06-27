Азербайджанский мальчик пообещал стать чемпионом Европы… В 17 лет он - лучший в Европе!

После двух дней соревнований в активе сборной Азербайджана 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг) и Зейд Алескеров (60 кг).

После победы 17-летнего Расула Ализаде в сети появилось видео, на котором много лет назад маленький Расул обещает стать чемпионом Европы. Годы прошли, и Ализаде выиграл чемпионат Европы среди юношей, одолев в финале соперника из Италии.

Хочется верить, что это далеко не последний успех юного спортсмена и впереди его ждет блестящая карьера.