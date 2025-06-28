Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили

«Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. Говорят, ищут убийцу», — рассказал порталу E1.RU один из очевидцев. Задержанных доставляют в здание УМВД.

По предварительным данным, операция связана с пересмотром убийства, произошедшего в 2001 году. Недавно это дело подняли из архива и дали ему ход. В Следственном комитете РФ пока не комментируют происходящее.

АПА, в свою очередь, сообщает, что в Екатеринбурге отряд ОМОН убил двух азербайджанцев. Как рассказал изданию переводчик, литературовед, заместитель главного редактора 525-ci qəzet Сейфаддин Гусейнли, омоновцы ворвались в дом его братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых.