Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили

В Екатеринбурге проходят массовые задержание азербайджанцев, сообщают российские издания. Сообщается, что число задержанных превышает 50 человек.
«Хватают и увозят. Кто-то сам пришел, когда ему позвонили, а кто-то прячется. Говорят, ищут убийцу», — рассказал порталу E1.RU один из очевидцев. Задержанных доставляют в здание УМВД.
По предварительным данным, операция связана с пересмотром убийства, произошедшего в 2001 году. Недавно это дело подняли из архива и дали ему ход. В Следственном комитете РФ пока не комментируют происходящее.
АПА, в свою очередь, сообщает, что в Екатеринбурге отряд ОМОН убил двух азербайджанцев. Как рассказал изданию переводчик, литературовед, заместитель главного редактора 525-ci qəzet Сейфаддин Гусейнли, омоновцы ворвались в дом его братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых.
По словам Гусейнли, «обоих моих братьев убили с применением пыток». Гусейнли рассказал, что массовые аресты азербайджанцев начались из-за нераскрытого уголовного дела, произошедшего около 25 лет назад. «Двоих моих братьев убили, в дома ворвались без каких-либо объяснений. Всю семью, всех, кто находился в доме, арестовали. Моих братьев убили под пытками», — сказал Гусейнли.
По информации АПА, 27 июня около 5 часов утра в Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели операцию по адресам проживания семьи Сафаровых — граждан России, выходцев из Агдамского района Азербайджана. Во время рейда сотрудников ФСБ были убиты братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, еще восемь человек в результате избиения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Состояние Акифа, Аяза, Кямала и Мазахира Сафаровых, госпитализированных после инцидента, оценивается как тяжелое.