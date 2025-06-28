Турция готова принять новые переговоры России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика готова принять в Стамбуле третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

«Вчера мы говорили со сторонами о решениях, которые были приняты во втором раунде. <…> Мы видим, что есть желание перейти к третьему раунду. Русские сделали предварительное заявление по этому вопросу. Мы готовы принять гостей, готовы играть роль посредника», - сказал Фидан в эфире телеканала A-haber.

Фидан считает, что вопросы, связанные с урегулированием войны России и Украины, сложные, и их не решить за несколько раундов встреч.

«В ходе прошлого раунда переговоров стороны снова договорились об обмене пленными. Но в то же время они заявили друг другу о своих позициях [обменялись меморандумами], которые будут обсуждаться на следующей встрече. Обе стороны в настоящее время официально знают о позициях друг друга. Но я уже говорил ранее, проблема очень большая, это не тот вопрос, который можно решить за несколько встреч», - сказал Фидан.

Он отметил, что с момента обмена меморандумами «сформировались начальные переговорные позиции». «Обычно такие переговоры начинаются из довольно удаленной точки. Если переговоры идут хорошо, если есть намерение достичь компромисса, если посредник также содействует, то, как мы думаем, стороны смогут прийти к общему знаменателю», - считает министр.

Фидан подчеркнул, что турецкое руководство видит важность дипломатии и содействия тому, чтобы «создать возможность провести содержательную и результативную встречу» РФ и Украины.