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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Посол Израиля: конфликт с Ираном исчерпан

01:01 537

Израиль добился своих целей в военном конфликте с Ираном, заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин. Дипломат добавила, что сейчас конфликт с Ираном исчерпан.

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да. Мы добились того, чего собирались», — сказала Гальперин в эфире телеканала «Россия-24».

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо.

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