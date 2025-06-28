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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов

01:21 827

Корреспонденты британской газеты Times побывали на самом горячем участке фронта в Украине: около села Доброполье, под городом Покровск в Донецкой области, в направлении которого пытаются атаковать российские войска. Так же, как многие другие журналисты, они пишут, что главную роль на войне сейчас играют дроны, которые не позволяют ни одной из сторон концентрировать войска.

В публикации сказано, что в последнее время российские военные все чаще атакуют при помощи мотоциклов, но военнослужащие ВСУ, с которыми поговорили авторы публикации, называют такие миссии «самоубийственными». «Потому что они никогда не возвращаются», — сказал репортерам Евгений, офицер одной из украинских бригад, воюющих на этом направлении.

Как сказано в публикации, атаки обычно происходят на рассвете, когда на участке фронта шириной около 400 метров одновременно появляются от десяти до двадцати российских мотоциклов. На них сразу открывают охоту украинские операторы дронов, однако поскольку они двигаются быстро и разными группами, попасть по ним нелегко.

В результате через то или иное поле обычно перебираются около четверти мотоциклов: они пытаются открывать огонь по украинским операторам дронов и минометным расчетам, однако затем их, как правило, уничтожают или захватывают в плен.

«Но это не смерти без смысла, — говорит собеседник Times. — Если повторять этот процесс снова и снова, можно в конце концов перегрузить наши возможности, потому что на поиски прорвавшихся нужно тратить много времени и ресурсов. Это помогает им захватывать больше территории».

Поскольку практически каждый участок линии боевого столкновения теперь находится в досягаемости дронов, на фронте появилось новое явление — очень широкая «серая зона», где нет четких позиций, а военные живут в блиндажах или подвалах домов.

Добираться туда военным приходится по одному, а не на тяжелой технике, при этом снабжаются войска все чаще также при помощи дронов.

По заключению одного из собеседников издания, теперь пехота может выжить, только если останется невидимой для дронов противника (а раньше этот принцип касался лишь соединений, действующих во вражеском тылу).

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении действует наиболее мощная группировка российских войск и ее численность составляет около 111 тыс. военных. По словам Сырского, который побывал в Донецкой области, этот участок фронта остается наиболее напряженным, и здесь каждый день происходит около 50 боевых столкновений. Он утверждает, что «ситуация под контролем», и за последние две недели украинским войскам удалось отразить все атаки российских войск.

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