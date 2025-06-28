USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Трамп не хочет войны с Северной Кореей

01:52 129

Соединенные Штаты не будут вовлечены в конфликт с КНДР, если таковой возникнет. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Ну, если возникнет конфликт... Мы с ним [лидером КНДР Ким Чен Ыном] очень хорошо ладим. И мы урегулируем конфликт с Северной Кореей. У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, я с ним ладил по-настоящему хорошо», - сказал глава вашингтонской администрации.

«Посмотрим, что произойдет. Кто-то говорит, что назревает потенциальный конфликт. Думаю, мы решим это. Если он [конфликт] возникнет, то мы [США] не будем в него вовлечены», - отметил Трамп, не вдаваясь в детали. Он оставил без прямого ответа вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он направил послание Ким Чен Ыну.

Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
01:21 831
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
00:46 592
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот; все еще актуально
27 июня 2025, 18:09 6984
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере срочно в номер
27 июня 2025, 21:50 5177
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили горячая тема
27 июня 2025, 21:26 3412
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
27 июня 2025, 15:28 4347
Россия хочет «изменить гены» наших народов
Россия хочет «изменить гены» наших народов война миров
27 июня 2025, 20:59 4954
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана все еще актуально
27 июня 2025, 14:50 7348
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна фото и видео; обновлено 22:32
27 июня 2025, 22:32 23407
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
27 июня 2025, 20:57 5099
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
27 июня 2025, 20:44 6318

ЭТО ВАЖНО

Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
01:21 831
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
00:46 592
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот; все еще актуально
27 июня 2025, 18:09 6984
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере срочно в номер
27 июня 2025, 21:50 5177
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили горячая тема
27 июня 2025, 21:26 3412
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
27 июня 2025, 15:28 4347
Россия хочет «изменить гены» наших народов
Россия хочет «изменить гены» наших народов война миров
27 июня 2025, 20:59 4954
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана все еще актуально
27 июня 2025, 14:50 7348
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна фото и видео; обновлено 22:32
27 июня 2025, 22:32 23407
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
27 июня 2025, 20:57 5099
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
27 июня 2025, 20:44 6318
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться