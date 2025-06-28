Трамп не хочет войны с Северной Кореей

Соединенные Штаты не будут вовлечены в конфликт с КНДР, если таковой возникнет. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Ну, если возникнет конфликт... Мы с ним [лидером КНДР Ким Чен Ыном] очень хорошо ладим. И мы урегулируем конфликт с Северной Кореей. У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, я с ним ладил по-настоящему хорошо», - сказал глава вашингтонской администрации.

«Посмотрим, что произойдет. Кто-то говорит, что назревает потенциальный конфликт. Думаю, мы решим это. Если он [конфликт] возникнет, то мы [США] не будем в него вовлечены», - отметил Трамп, не вдаваясь в детали. Он оставил без прямого ответа вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он направил послание Ким Чен Ыну.