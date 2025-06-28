Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!

У любителей телесериалов нынче большой популярностью пользуется фильм знаменитого режиссера Гая Ричи «MobLand» («Гангстерленд») из жизни британских гангстеров. Блестящий подбор актеров и захватывающий сюжет. Даже на фоне прожженных мошенников и убийц впечатляет образ Эдди Харригана, самого младшего отпрыска в одном из гангстерских кланов и отъявленного подонка. Конечно, это чистое совпадение, но по внешности киношный Эдди Харриган в исполнении актера Энсона Буна – вылитый Мариус Борг Хёйби, старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Из того, что полиции стало известно об этом молодом человеке королевской крови, он и по нраву не очень отличается от Эдди.

Следствие выявило причастность Хёйби к 23 преступлениям, и сейчас прокуратура принимает решение о формулировке обвинения. Первый раз парня арестовали 4 августа прошлого года после нападения на свою девушку Ребекку Хельберг Арнцен. Она попала в больницу с сотрясением мозга. Мариус Хёйби признал вину: «Произошло то, чего никогда не должно было случиться. Я нанес телесные повреждения и сломал вещи в квартире в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры». Стало известно, что он уже проходил лечение от наркотической зависимости. Кроме того, у него было диагностировано несколько психических расстройств. Но это было только начало. 18 ноября Хёйби полиция задержала его снова, и в этот раз речь уже шла об изнасиловании: «совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам». Пострадавшая девушка не была знакома с насильником до этого эпизода.