Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!

У любителей телесериалов нынче большой популярностью пользуется фильм знаменитого режиссера Гая Ричи «MobLand» («Гангстерленд») из жизни британских гангстеров. Блестящий подбор актеров и захватывающий сюжет. Даже на фоне прожженных мошенников и убийц впечатляет образ Эдди Харригана, самого младшего отпрыска в одном из гангстерских кланов и отъявленного подонка.
Конечно, это чистое совпадение, но по внешности киношный Эдди Харриган в исполнении актера Энсона Буна – вылитый Мариус Борг Хёйби, старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Из того, что полиции стало известно об этом молодом человеке королевской крови, он и по нраву не очень отличается от Эдди.
Следствие выявило причастность Хёйби к 23 преступлениям, и сейчас прокуратура принимает решение о формулировке обвинения.
Первый раз парня арестовали 4 августа прошлого года после нападения на свою девушку Ребекку Хельберг Арнцен. Она попала в больницу с сотрясением мозга. Мариус Хёйби признал вину: «Произошло то, чего никогда не должно было случиться. Я нанес телесные повреждения и сломал вещи в квартире в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры». Стало известно, что он уже проходил лечение от наркотической зависимости. Кроме того, у него было диагностировано несколько психических расстройств.
Но это было только начало.
18 ноября Хёйби полиция задержала его снова, и в этот раз речь уже шла об изнасиловании: «совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам». Пострадавшая девушка не была знакома с насильником до этого эпизода.
Потом посыпались обвинения в жестоком обращении от других жертв, включая модели Джулиану Снеккестад и Нору Хаукланд, состоявших в разное время в отношениях с Хёйби. Какому-то молодому человеку он угрожал убийством.
Список подвигов по мере расследования все расширялся, и сейчас в нем имеются, по словам представителя обвинения, один случай изнасилования с половым контактом, два случая изнасилования без полового контакта, еще четыре случая сексуального насилия, злоупотребление в близких отношениях, два эпизода причинения телесных повреждений, случай вандализма, случай угрозы, пять нарушений запретительного судебного приказа, оскорбление полицейского и пять нарушений правил дорожного движения. Нет, обошлось без «мокрого дела», но, возможно, парня просто вовремя остановили, все шло к худшему варианту.
Несмотря на свою принадлежность к королевской семье, Мариус Борг Хёйби титула принца не имеет. Его мамаша, кронпринцесса Метте-Марит родила его от довольно случайного партнера, когда работала официанткой. Нынешнего мужа, принца Хокона, наследника норвежского престола, она встретила, уже будучи матерью-одиночкой. Родной отец Мариуса сидел в тюрьме по статье, связанной с наркотиками. Все, кто любит порассуждать о влиянии генов на поведение детей, в лице Хёгбе получили эталонный пример. А будущий король Норвегии – головную боль в виде пасынка. Тому только 27 лет, и что он еще вытворит в своей жизни, можно только с ужасом предполагать. Веры в то, что образумится, мало. Опять же, гены.