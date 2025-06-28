18-й раз. Мимо

Маленькая Словакия наложила вето на 18-й санкционный пакет в отношении России. Главными его положениями предполагалось сделать снижение "потолка цен" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, запрет европейским операторам иметь дело в будущем с газопроводами "Северный поток", а также расширение «черного списка» судов теневого флота, работающих в пользу РФ, еще на 77 единицы, доведя общее число до 419 штук. В финансовой сфере предлагается ввести ограничения против еще 22 российских банков и банков, которые помогают РФ обходить санкции с прицелом на полное отключение России от системы SWIFT. Также предлагается ввести ограничения на покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. В то же время на атомную промышленность РФ санкционеры поднимать пока руку не стали. Венгрия, имеющая контракты с «Росатомом», однозначно наложила бы вето на такие меры. Не собирались трогать, судя по всему, и российский СПГ.

Однако словацкий премьер Роберт Фицо выступил против всех остальных стран ЕС. Главная претензия: Братиславе не нравится курс на отказ от российского газа (к 2027 году). В качестве цены за свое согласие с 18-м санкционным пакетом Фицо потребовал от Брюсселя ни много ни мало 16 млрд евро компенсации на случай, если «Газпром» подаст судебный иск за досрочное расторжение контрактов на поставку газа (они со Словакией долгосрочные). Еврокомиссия на это отвечает, что, мол, не бойтесь, это будет форс-мажор. Но Фицо не верит (или делает вид, что что не верит), - мало ли как суд решит. Помимо этого, Словакия требует компенсировать ей неизбежное повышение платежей за транзит газа в случае отключения от российской трубы, а также покрыть разницу в росте цен на газ для словацких потребителей. Разумеется, Брюссель на удовлетворение всех этих требований не идет. Но сколько Словакия сможет противостоять всей остальной Европе, непонятно. Раз не удалось с наскока утвердить 18-й пакет, пока продлили еще на полгода уже введенные санкции против Москвы, - на всякий случай досрочно (можно было подождать конца июля, но решили не рисковать). О чем это все говорит? О том, что, с одной стороны, Запад (Европа в данном случае) продолжает находить те сферы, на которые еще можно распространить новые рестрикции (сама их логика предполагает поступательный длящийся процесс), с другой, потенциал новых ограничений все же не безграничен, а вопрос о нанесении себе же вреда от антироссийских эмбарго остается. Наметились и противоречия внутри ЕС. То есть до 100 санкционных пакетов все же не дотянут, но еще несколько принять смогут.

Большой паузы после 17-го пакета, принятого в конце мая, Еврокомиссия решила не делать. Отчасти это отражает закрытие на текущий момент вопроса о временном (тем более длительном) прекращении огня в Украине, в подкрепление требования о котором 17-й пакет и принимался. ЕС хотел успеть к саммиту «большой семерки» 15-17 июня, чтобы выйти на него с готовыми предложениями с тем, чтобы добиться одобрения прежде всего от США снижения ценового потолка на российскую нефть, - без взаимодействия с Америкой это положение толком работать не будет. Но не успел. А потом карты спутала 12-дневная война Израиля и Ирана, во время которой цены на нефть сильно скакнули, да и сейчас еще не пришли в себя. В таких условиях «топить» за снижение «ценового потолка» до 45 долларов за баррель, мягко говоря, нереалистично. К тому же главное разочарование для ЕС случилось именно на саммите «семерки» в Канаде, где Трамп отказался поддержать новые нефтяные санкции против Москвы, в том числе снижение цены. Однако ЕС хочет продемонстрировать решимость поддерживать Киев в условиях, когда будущая американская помощь поставлена под вопрос, а летняя военная кампания видится неминуемой. Происходит активизация военных действий (российская армия при этом пытается наступать в Сумской и Днепропетровской областях) и усиление масштабов ударов вглубь территорий каждой из сторон. Российские войска наносят массированные ракетно-бомбовые удары по целям в Украине, включая Киев. Украина продолжает массированные атаки дронами вглубь российской территории. Численность единовременного использования БПЛА со стороны ВСУ в этом году стабильно держится выше ста в сутки, иногда превышая даже 400. Президент Зеленский поставил задачу выйти на 300-500 ударов дронами в сутки. Руководство ЕС на этом фоне, а также на фоне промедления со стороны администрации Трампа с новыми санкциями против Москвы, однозначно заняло позицию, согласно которой надо еще сильнее давить на РФ, и другой язык тут неприемлем. В отличие от американской администрации, представители которой считают (и заявляют), что санкции сорвут переговорный процесс по Украине, а также нормализацию российско-американских отношений.

Подбадривая себя тезисом об эффективности санкций, еврокомиссары, в свою очередь, заметили, что в мае нефтегазовые доходы российского бюджета сократились до примерно 6,55 млрд долларов в годовом выражении, или на 35% меньше год к году. Однако это произошло не столько из-за санкций, сколько в результате падения мировых нефтяных цен, а также укрепления рубля. Российские экспортеры научились обходить эмбарго, в том числе против судов так называемого «теневого флота». Ряд стран игнорируют этот список. Например, недавно даже Япония приняла «подсанкционный танкер». А греческие танкеры продолжают возить российскую нефть, тем более что начиная с апреля она до 12-дневной войны продавалась ниже ценового потолка (примерно по 51-52 доллара за баррель) и формально не подпадала под эмбарго. Средний объем ее экспорта в мае составил 3,68 млн баррелей в сутки, на 5% больше, чем в апреле, это семимесячный максимум. Правда, глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что уже после принятия 17-го пакета санкций «экспорт российской нефти по черноморским и балтийским маршрутам сократился на 30 процентов всего за одну неделю». И якобы падение доходов, которые Москва получает от экспорта углеводородов, по ее словам, составило с 12 до 1,8 млрд евро в месяц. Однако прошлый опыт показал, что после периода адаптации происходило неуклонное восстановление (по крайней мере частичное) экспортных доходов. Так что одна неделя - еще не показатель. К тому же на фоне войны между Израилем и Ираном нефтяные цены пошли вверх, и этот конфликт пока не выглядит урегулированным до конца. Если ЕС все же «додавит» Словакию, то эффективность новых ограничений будет зависеть от решимости самого ЕС препятствовать движению подсанкционных танкеров по Балтике на фоне готовности России обеспечить военное конвоирование таких судов. Пока европейцы не шли на прямое военное столкновение из-за «подсанкционной нефти». Многое будет зависеть от того, присоединятся ли США к новым европейским санкциям, без этого они будут куда менее эффективны. А Трамп пока не хочет. Любопытно, что, поддерживая новый санкционный закон в Конгрессе США, предусматривающий 500-процентные пошлины на товары стран, покупающих российское сырье, сам ЕС не подпадет под эти ограничения, в билль внесена поправка, что рестрикции не коснутся стран, помогающих Украине.

Еще совсем недавно казалось, что билль легко проскочит Конгресс (в его поддержку выступили 81 сенатор из 100). Однако Белый дом его притормозил. В том числе потому, что ключевое предложение ввести 500%-е пошлины на продукцию из стран-покупателей российских нефти, газа и урана представляются совершенно нереализуемыми: они могли бы затронуть экспорт в США продукции из 32 стран, включая Японию, Индию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, Турцию, Бразилию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, не говоря о Китае, с которым вроде бы подписали соглашение о новых торговых условиях. Возможно, рано и ли поздно к европейцам все же придет осознание, что только путем санкционного давления добиться мира в Украине не удастся. Тем более что конфликт явно еще «не выгорел до конца», стороны стоят на непримиримых позициях и не готовы ни к каким компромиссам. В этом смысле конфликт на нынешнем этапе представляется в принципе неразрешимым. Какие тут санкции ни накладывай. В новый санкционный пакет ЕС снова не включили российский СПГ. Против выступили Франция и Бельгия, как крупные его импортеры. Кстати, общее количество отправлений газовозов с проекта «Ямал-СПГ» в Европу и Азию стабильно: за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано 120 отправлений, всего на три меньше прошлогоднего, в том числе в Европу ушло 96, примерно, как в прошлом году. Европейские порты не используются, прибегают к перегрузке в открытом море, либо «Новатэк» отправляет СПГ в Китай через Арктику, но это только в летний сезон.