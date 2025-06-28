Сана (Йемен). Хуситы проводят акцию солидарности с палестинцами
Манила (Филиппины). Активист с антивоенным плакатом во время акции протеста возле посольства США
Найроби (Кения). Люди собирают металл из помещений предприятий, сгоревших во время демонстраций против правительства
Берлин (Германия). Плюшевый медведь перед началом съезда Социал-демократической партии (СДПГ)
Кафр-Малик (Западный берег реки Иордан). Палестинские женщины на похоронах Муршида Навафа Хамайеля, убитого еврейскими поселенцами
Калькутта (Индия). Торговец несет огромный мешок с овощами на рынок
Афины (Греция). Аномальная жара в Греции. Ожидается подъем температуры до 45 °C