USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Аномальная жара в Греции

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:17 260

Сана (Йемен). Хуситы проводят акцию солидарности с палестинцами

Манила (Филиппины). Активист с антивоенным плакатом во время акции протеста возле посольства США

Найроби (Кения). Люди собирают металл из помещений предприятий, сгоревших во время демонстраций против правительства

Берлин (Германия). Плюшевый медведь перед началом съезда Социал-демократической партии (СДПГ)

Кафр-Малик (Западный берег реки Иордан). Палестинские женщины на похоронах Муршида Навафа Хамайеля, убитого еврейскими поселенцами

Калькутта (Индия). Торговец несет огромный мешок с овощами на рынок

Афины (Греция). Аномальная жара в Греции. Ожидается подъем температуры до 45°C

Аномальная жара в Греции
Аномальная жара в Греции объектив haqqin.az
03:17 261
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 1625
Россия хочет «изменить гены» наших народов
Россия хочет «изменить гены» наших народов война миров
27 июня 2025, 20:59 5350
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили обновлено 00:57
00:57 4596
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна фото и видео; обновлено 22:32
27 июня 2025, 22:32 23866
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
01:21 1583
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
00:46 839
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот; все еще актуально
27 июня 2025, 18:09 7195
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере срочно в номер
27 июня 2025, 21:50 5486
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили горячая тема
27 июня 2025, 21:26 3697
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
27 июня 2025, 15:28 4447

ЭТО ВАЖНО

Аномальная жара в Греции
Аномальная жара в Греции объектив haqqin.az
03:17 261
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 1625
Россия хочет «изменить гены» наших народов
Россия хочет «изменить гены» наших народов война миров
27 июня 2025, 20:59 5350
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили обновлено 00:57
00:57 4596
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна фото и видео; обновлено 22:32
27 июня 2025, 22:32 23866
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
01:21 1583
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
00:46 839
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот; все еще актуально
27 июня 2025, 18:09 7195
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере срочно в номер
27 июня 2025, 21:50 5486
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили
Как спецслужбы Китая ЦРУ на лопатки положили горячая тема
27 июня 2025, 21:26 3697
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
27 июня 2025, 15:28 4447
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться