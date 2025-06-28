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Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Арестован архиепископ Аджапахян

10:07 1022

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

Защита архиепископа намерена обжаловать это решение, считая его необоснованным, заявил адвокат.

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране. Архиепископ заявил, что не хочет видеть своего имени в списках кандидатов в премьер-министры республики после того, как оппозиционные партии страны предложили выдвинуть его на этот пост.

Ранее сообщалось, что оппозиционный парламентский блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна готов поставить подписи под проектом импичмента в отношении армянского премьер-министра Никола Пашиняна и выдвинуть архиепископа Микаэла Аджапахяна на должность премьера.

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