USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Сенат США разрешил атаковать Иран

10:15 931

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Ирана, следует из трансляции верхней палаты конгресса. Как сообщают зарубежные СМИ, голосование вечером 27 июня закончилось поражением инициативы: 53 сенатора выступили против, 47 - за.

Документ, предложенный сенатором-демократом Тимом Кейном, требовал прекратить участие американских военных в несанкционированных боевых действиях против Ирана.

Ее авторы подчеркивали, что исключительное право объявлять войну по Конституции США принадлежит Конгрессу, а любое вовлечение военных в конфликт с Тегераном должно предваряться информированием законодателей, публичными дебатами и голосованием.

Отклонение резолюции, поддержанное большинством республиканцев, сохраняет за президентом значительную свободу маневра в отношении Ирана без необходимости каждый раз запрашивать явное одобрение Капитолия для военных операций.

Иранцы пришли в себя и начали дерзить Трампу
Иранцы пришли в себя и начали дерзить Трампу
10:45 411
Арестован архиепископ Аджапахян
Арестован архиепископ Аджапахян
10:07 1023
Аномальная жара в Греции
Аномальная жара в Греции объектив haqqin.az
03:17 5620
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 9580
Россия хочет «изменить гены» наших народов
Россия хочет «изменить гены» наших народов война миров
27 июня 2025, 20:59 8131
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили обновлено 00:57
00:57 12176
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна фото и видео; обновлено 22:32
27 июня 2025, 22:32 26619
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
01:21 5898
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
00:46 2111
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот; все еще актуально
27 июня 2025, 18:09 8278
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере срочно в номер
27 июня 2025, 21:50 7318

ЭТО ВАЖНО

Иранцы пришли в себя и начали дерзить Трампу
Иранцы пришли в себя и начали дерзить Трампу
10:45 411
Арестован архиепископ Аджапахян
Арестован архиепископ Аджапахян
10:07 1023
Аномальная жара в Греции
Аномальная жара в Греции объектив haqqin.az
03:17 5620
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 9580
Россия хочет «изменить гены» наших народов
Россия хочет «изменить гены» наших народов война миров
27 июня 2025, 20:59 8131
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге: двоих убили обновлено 00:57
00:57 12176
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна
Напряженность в Армении: поп отказался от кресла Пашиняна фото и видео; обновлено 22:32
27 июня 2025, 22:32 26619
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
Ад под Покровском: штурмы на мотоциклах и охота дронов
01:21 5898
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
Трамп анонсировал прекращение огня в Газе
00:46 2111
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот; все еще актуально
27 июня 2025, 18:09 8278
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере
Трамп заявил, что спас Хаменеи от смерти в бункере срочно в номер
27 июня 2025, 21:50 7318
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться