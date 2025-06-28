Сенат США разрешил атаковать Иран

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Ирана, следует из трансляции верхней палаты конгресса. Как сообщают зарубежные СМИ, голосование вечером 27 июня закончилось поражением инициативы: 53 сенатора выступили против, 47 - за.

Документ, предложенный сенатором-демократом Тимом Кейном, требовал прекратить участие американских военных в несанкционированных боевых действиях против Ирана.

Ее авторы подчеркивали, что исключительное право объявлять войну по Конституции США принадлежит Конгрессу, а любое вовлечение военных в конфликт с Тегераном должно предваряться информированием законодателей, публичными дебатами и голосованием.

Отклонение резолюции, поддержанное большинством республиканцев, сохраняет за президентом значительную свободу маневра в отношении Ирана без необходимости каждый раз запрашивать явное одобрение Капитолия для военных операций.