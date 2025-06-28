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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

В Иране похороны

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10:28 588

В Иране проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в результате атак Израиля. На площади Революции в Тегеране собралась огромная толпа.

В ходе израильско-иранской войны, начавшейся 13 июня 2025 года, Израиль нанес серию высокоточных ударов по военным и ядерным объектам Ирана, в результате чего были ликвидированы ключевые фигуры иранской ядерной программы и военного руководства. Конфликт, продолжавшийся до перемирия 24 июня 2025 года, привел к значительным потерям среди высокопоставленных ученых и генералов Ирана.

Среди погибших, согласно сообщениям иранских СМИ и подтверждениям ЦАХАЛ, были известные ученые, связанные с ядерной программой Ирана. В частности, Ферейдун Аббаси-Давани, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана, который ранее пережил покушение в 2010 году, приписываемое Израилю, был убит в результате целенаправленного удара.

Также был ликвидирован Мохаммад Мехди Техранчи, физик-теоретик и ректор Исламского университета Азад, игравший важную роль в научных разработках. В числе убитых - Мохаммад Реза Садики, ключевой специалист в области ядерных технологий, ликвидированный до вступления в силу перемирия. Упоминается и Сейед Мостафа Садати Арма, чья роль в ядерной программе была менее публичной, но, по данным разведки, он участвовал в разработке центрифуг для обогащения урана.

Израильские удары также затронули высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди погибших – несколько командиров, ответственных за военные операции и координацию ядерной программы. Точные имена генералов в открытых источниках ограничены, но известно, что удары были направлены на стратегические объекты, где находились ключевые военные лидеры, включая тех, кто курировал ракетные программы и силы «Кудс».

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