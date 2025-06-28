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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Фидан о невыносимых последствиях войны в Украине

10:35 397

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейские политики осознали «невыносимые последствия» продолжения российско-украинской войны.

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — сказал Фидан в эфире A-haber.

Министр подтвердил, что Турция готова принять третий раунд российско-украинских переговоров. По его словам, стороны «смогут найти компромисс» об условиях прекращения огня, но для этого потребуется несколько встреч.

Фидан также сообщил, что президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп поддерживают контакты по войне России и Украины и обсуждали его на саммите НАТО в Гааге.

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