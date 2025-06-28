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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Иранцы пришли в себя и начали дерзить Трампу

10:45 422

Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от «неуважительного и неприемлемого тона» в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если Штаты хотят заключить сделку. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Сложность и упорство иранцев известны по нашим великолепным коврам, сотканным в результате бесчисленных часов тяжелой работы и терпения. Но как народ, наш основной принцип очень прост и понятен: мы знаем себе цену, ценим свою независимость и никогда не позволяем кому-либо другому решать нашу судьбу», — написал он в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что спас Хаменеи от позорной смерти от авиаудара Израиля.

Он также не исключил нанесения новых ударов по Ирану, если появятся данные об опасном уровне обогащения урана.

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