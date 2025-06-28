Проснулся имперский ген и Великобритании

В Лондоне все отчетливее зазвучат забытые фанфары холодной войны. Великобритания, чей ядерный кулак был сосредоточен в атомных подводных лодках класса Vanguard, возвращает свой ядерный потенциал и в воздухе. Решение англичан приобрести 12 истребителей F-35A Lightning II — не просто обновление Королевских ВВС, а стратегическая веха, символ новой эры конфронтации, к которой Лондон готовится с педантичностью некогда великой империи. Истребитель пятого поколения F-35A, разработанный американским гигантом Lockheed Martin, — не просто машина, а целый арсенал в одном фюзеляже. Его конструкция предусматривает скрытность на радиолокационных экранах (stealth), способность вести боевые действия в многоспектральной среде и, главное, возможность нести термоядерные авиабомбы B61-12 в ядерной конфигурации двойного назначения (dual-capable aircraft).

В отличие от истребителей F-35B, которые уже стоят на вооружении Королевских ВВС и оптимизированы под авианосное базирование, версия A имеет не только большую дальность полета (2200 километров против 1700 у F-35B), но и на 30 процентов больший боезапас. Добавьте к этому способность дозаправки в воздухе и интеграцию с сетевыми боевыми системами НАТО, и вы получаете оружие не только первого, но и последнего удара. Начиная с 1998 года Великобритания была лишена возможности наносить ядерные удары с воздуха, поскольку вся концепция ядерного сдерживания Королевства была сосредоточена на подводных ракетоносцах, патрулирующих под толщей пяти океанов. Теперь же F-35A даст Лондону способность к гибкому и эскалационному применению ядерного оружия - от демонстрации силы до быстрого удара по региональным центрам принятия решений. Тот факт, что эти самолеты будут участвовать в так называемой NATO SNOWCAT (программа ядерного обмена между США и европейскими союзниками – ред.), фактически возвращает Великобританию в элиту воздушных ядерных держав.

Понятно, что решение это было принято не в вакууме. За последнее десятилетие армия России прошла масштабную милитаризацию, Китай удвоил количество военных спутников, а США всё громче говорят о переориентации своих вооружённых сил на Индо-Тихоокеанский регион. Великобритания с её геополитической памятью и неизбывной имперской паранойей видит в этом опасность остаться без ядерного зонта Вашингтона один на один с неумолимым врагом. В принятой в этом месяце новой стратегии обороны указано, что Лондон увеличит военные расходы до 5 процентов ВВП, запустит строительство нового поколения ударных атомных подлодок и впервые в истории Королевства создаст кибер-электромагнитное командование. Как мы видим, это уже не просто обновление вооруженных сил, а концептуальная трансформация. Из документа следует, что Великобритания больше не хочет воевать с "террористами в пустыне", а готовится к полномасштабной межгосударственной войне с Россией, Китаем или любым другим противником, способным использовать высокотехнологичное оружие в космосе, киберпространстве и ядерной сфере. «Подготовка общества к войне» - именно так формулируется новая доктрина, означающая мобилизацию не только армии, но и промышленности, образования, гражданской обороны.