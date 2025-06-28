Названы подтвержденные потери российской армии

С начала войны в Украине погибли 115 857 российских военных. Их поименный подсчет ведут «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе открытых данных. За две недели, с 13 по 27 июня, список пополнился на 2421 человека. Журналисты ежедневно фиксируют по 150-170 некрологов, что «является очень высоким показателем», несравнимым с первыми двумя годами боевых действий.

Более половины погибших — те, кто подписал контракт с Минобороны России уже после начала вторжения. Их количество продолжает увеличиваться, так как набор добровольцев остается основным способом пополнения российских подразделений, воюющих против Украины. При этом по меньшей мере 240 человек отправились на фронт сразу после школы и погибли там в возрасте 18-ти лет.

Некоторые из них — Даниил Чистяков из Смоленска, Александр Петлинский из Челябинска и Виталий Иванов из Иркутской области — пробыли в зоне боевых действий всего несколько дней. До апреля 2023 года на службу по контракту не брали тех, кто не был в армии, а также людей без высшего или среднего специального образования.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала вторжения в Украину Россия потеряла около миллиона человек, из которых порядка 250 000 — убитыми. «Ни одна война, которую СССР или Россия вели после Второй мировой, даже близко не сравнится с украинской по количеству смертей», — отмечали исследователи.

Согласно подсчетам британской разведки, к середине июня Россия безвозвратно потеряла до 500 000 солдат. Речь идет об убитых, пропавших без вести, а также тяжело раненых, которые неспособны вернуться в строй. Всего же за три с лишним года войны российская армия лишилась 1 млн человек.

По оценкам властей США, только с января 2024-го по апрель 2025 года потери России на фронте превысили 400 000 человек убитыми и ранеными. За это время военные РФ смогли захватить всего лишь чуть более 4700 км² украинской территории, то есть за каждый квадратный километр пришлось пожертвовать 84 солдатами.