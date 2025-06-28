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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трамп собрался в Китай с гигантской свитой

11:30 1829

Президент США Дональд Трамп планирует поездку в Китай с большой делегацией. Как сообщает Nikkei Asia, официальные лица США готовят план визита Трампа в КНР в конце этого года с делегацией из десятков гендиректоров. Ожидается, что такой визит будет напоминать его поездку на Ближний Восток в мае этого года.

В четверг Трамп во время выступления в Белом доме заявил о подписании торгового соглашения с Китаем. По словам Трампа, это соглашение было подписано «только вчера» и призвано «начать открывать Китай» для американского бизнеса. Каких-либо дополнительных подробностей президент не сообщил, однако добавил, что скоро он надеется заключить аналогичную сделку с Индией.

Министр торговли США Говард Лютник в разговоре с Bloomberg пояснил, что Вашингтон и Пекин завершили оформление сделки, согласованной в мае в Женеве. «Они поставят нам редкоземельные элементы. И как только это произойдет, мы снимем наши ответные меры», - сказал Лютник.

Министерство торговли Китая 27 июня выпустило заявление, в котором редкоземельные металлы прямо не упоминаются, однако указано, что Пекин и Вашингтон «продвинулись в утверждении деталей рамочного соглашения». «Китай одобрит заявки на экспорт товаров, которые удовлетворяют условиям в соответствии с законом. Соединенные Штаты, в свою очередь, отменят ряд ограничений, введенных против Китая. Есть надежда, что США и Китай будут идти навстречу друг другу», - говорится в заявлении.

Известно, что за несколько дней до этого власти КНР ускорили выдачу разрешений на экспорт редкоземельных металлов - ключевого сырья для производства высокотехнологичной продукции. Приостановка Пекином их экспорта в США была одним из ключевых пунктов разногласий между странами.

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