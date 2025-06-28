USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Президент Польши перед уходом приехал в Киев

ВИДЕО
11:40 765

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину, сообщают украинские СМИ, со ссылкой на канцелярию президента.

В канцелярии польского президента назвали визит Дуды в Украину «прощальным», так как срок его полномочий завершается.

«Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. В расписании [визита] - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», - сообщает пресс-офис.

Отметим, что в начале июня Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до окончания своего президентского срока.

Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 68
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата обновлено 13:53
13:53 17028
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 454
Много шума из ничего
Много шума из ничего
13:17 1025
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 1192
Трамп закручивает гайки
Трамп закручивает гайки
13:01 1192
Путин хочет сократить военные расходы
Путин хочет сократить военные расходы
11:59 1426
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 3792
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
11:51 1689
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
11:30 1831
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
11:16 3562

ЭТО ВАЖНО

Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 68
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата обновлено 13:53
13:53 17028
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 454
Много шума из ничего
Много шума из ничего
13:17 1025
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 1192
Трамп закручивает гайки
Трамп закручивает гайки
13:01 1192
Путин хочет сократить военные расходы
Путин хочет сократить военные расходы
11:59 1426
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 3792
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
11:51 1689
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
11:30 1831
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
11:16 3562
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться