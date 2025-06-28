Пашинян назначил Симоняна руководить спецслужбами

Армянские СМИ сообщают, что Симонян работал в СНБ непосредственно с Пашиняном, будучи его «глазами и ушами» в структуре.

«Очень часто Пашинян проверял информацию, предоставленную (экс-главой СНБ) Арменом Абазяном у Симоняна, или параллельно давал ему поручения, создавая в системе двоевластие», - отмечают армянские СМИ.

По некоторым сведениям, Симонян также играет роль куратора судебной власти.

Решением премьера Никола Пашиняна Абазян был освобождён от должности директора СНБ 18 июня. Его обязанности, следовало из решения, будет исполнять замглавы СНБ Андраник Симонян.