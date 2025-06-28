USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Пашинян назначил Симоняна руководить спецслужбами

11:43 1626

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Андраника Симоняна директором Службы нацбезопасности.

Армянские СМИ сообщают, что Симонян работал в СНБ непосредственно с Пашиняном, будучи его «глазами и ушами» в структуре.

«Очень часто Пашинян проверял информацию, предоставленную (экс-главой СНБ) Арменом Абазяном у Симоняна, или параллельно давал ему поручения, создавая в системе двоевластие», - отмечают армянские СМИ.

По некоторым сведениям, Симонян также играет роль куратора судебной власти.

Решением премьера Никола Пашиняна Абазян был освобождён от должности директора СНБ 18 июня. Его обязанности, следовало из решения, будет исполнять замглавы СНБ Андраник Симонян.

Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 72
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата обновлено 13:53
13:53 17032
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 456
Много шума из ничего
Много шума из ничего
13:17 1026
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 1193
Трамп закручивает гайки
Трамп закручивает гайки
13:01 1193
Путин хочет сократить военные расходы
Путин хочет сократить военные расходы
11:59 1426
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 3794
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
11:51 1690
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
11:30 1831
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
11:16 3563

ЭТО ВАЖНО

Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 72
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата
Азербайджан вызвал на ковер российского дипломата обновлено 13:53
13:53 17032
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 456
Много шума из ничего
Много шума из ничего
13:17 1026
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 1193
Трамп закручивает гайки
Трамп закручивает гайки
13:01 1193
Путин хочет сократить военные расходы
Путин хочет сократить военные расходы
11:59 1426
Проснулся имперский ген и Великобритании
Проснулся имперский ген и Великобритании новый поворот
11:14 3794
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги
11:51 1690
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
Трамп собрался в Китай с гигантской свитой
11:30 1831
Названы подтвержденные потери российской армии
Названы подтвержденные потери российской армии
11:16 3563
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться