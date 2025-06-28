Все телефоны в Британии подадут сигнал тревоги

Великобритания проведёт тест системы экстренного оповещения впервые за два года на фоне предупреждений правительства о необходимости готовиться к войне. Позже в этом году все устройства в стране издадут тревожный сигнал в рамках очередной проверки системы «Emergency Alert System», пишет Daily Mail.

Система была впервые запущена в 2023 году и предназначена для предупреждения населения об угрозах жизни поблизости. Новый тест совпадает с публикацией обновлённой стратегии национальной безопасности, в которой говорится, что территория Великобритании может оказаться под «прямой угрозой» в «условиях военного конфликта».

Правительство отмечает, что оповещения могут использоваться при «сильных наводнениях, лесных пожарах или экстремальных погодных условиях». После отправки сообщения все телефоны в зоне риска издадут громкий сигнал, завибрируют и отобразят предупреждение на экране. Сигнал сработает, даже если телефон находится в беззвучном режиме.

«При серьёзной угрозе следуйте инструкциям в оповещении, чтобы обезопасить себя и других. Это тест. Никаких действий предпринимать не нужно», — говорилось в сообщении, разосланном в рамках первого теста.

Для получения сигнала не требуется номер телефона пользователя — оповещения автоматически рассылаются всем устройствам в определённом районе. Следующее общенациональное тестирование системы пройдёт в течение ближайшего года, но точная дата пока не объявлена. В дальнейшем тесты будут проводиться раз в два года.

Объявление о грядущем тестировании британской системы прозвучало на фоне усиливающейся обеспокоенности возможностью войны. В обновлённой стратегии обороны, представленной на этой неделе, содержится предупреждение: «Впервые за многие годы мы должны активно готовиться к тому, что территории Великобритании может угрожать прямая опасность, в том числе в условиях военного конфликта».

В предисловии к документу премьер-министр Кир Стармер заявил: «Мир изменился. Российская агрессия угрожает нашему континенту. Стратегическое соперничество усиливается. Экстремистские идеологии набирают силу. Технологии трансформируют как войну, так и внутреннюю безопасность».