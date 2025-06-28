Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»

О положении в Украине на 1216-й день полномасштабного вторжения России корреспондент haqqın.az побеседовал с депутатом Верховной Рады Украины, членом бюджетного комитета Любовью Шпак.
- На какое-то время внимание мировой общественности переключилось с Украины на события в Иране и Израиле. Что происходит в Украине сейчас?
- Прежде всего, хочу искренне поблагодарить Азербайджан за всестороннюю поддержку Украины. Мы глубоко ценим помощь вашей страны в сфере энергетики, а также такие важнейшие гуманитарные инициативы, как организация оздоровления украинских детей, пострадавших от войны. Это жесты подлинной солидарности, и мы это глубоко ценим. И, конечно, мы благодарны Азербайджану за неизменную позицию в вопросе территориальной целостности Украины.
Что же касается текущей ситуации, то в последние дни Киев пережил одну из наиболее массированных атак за всю войну, в которой были задействованы как ракеты, так и ударные дроны. Под прицелом вновь оказались гражданские объекты. Люди часами находились в подвалах и бомбоубежищах. Буквально в нескольких сотнях метров от моего дома ракета разрушила здание. Причем речь идет не о военных объектах, а о жилых домах, школах, детских садах…
- В последние месяцы было немало разговоров о возможном перемирии. Изменилась ли на Ваш взгляд ситуация после российско-украинских переговоров в Стамбуле?
- Никаких признаков того, что между Россией и Украиной возможны договоренности о прекращении огня, нет и, судя по всему, не предвидится. Могу лишь с полной уверенностью заявить, что украинский народ не отступит и будет продолжать бороться за свою свободу и независимость.
По данным последних социологических опросов, подавляющее большинство граждан Украины готовы сражаться с российской агрессией до полной победы. Это не пафос, а реальность. Наш народ демонстрирует исключительную стойкость. Война научила нас выживать, а главное – оперативно восстанавливать разрушенное. Предприятия, пострадавшие от ударов, даже несмотря на колоссальные трудности, возобновляют работу в кратчайшие сроки. Приведу конкретный пример. В одном из сел Черниговской области располагалось фермерское хозяйство – крупное поголовье племенных коров, молокозавод, сыроварня, элеватор, обширные посевные площади. Владелец фермы, узнав о приближении российской армии, открыл временное убежище для людей, бежавших из оккупированных территорий, кормил их, помогал выбраться из зоны боевых действий. Когда российские военные узнали об этом, они разрушили ферму и уничтожили здания, оборудование, скот, словом, все. Но после деоккупации села этот человек восстановил своё хозяйство с нуля и сегодня продолжает помогать ВСУ – техникой, продуктами, ресурсами. И таких примеров десятки, если не сотни.
- В этой связи хотел бы спросить у Вас: как в условиях войны выживает украинский бизнес?
- Понятно, что на четвертый год кровопролитной, изматывающей войны говорить об экономическом росте не приходится. Бизнес, по сути, выживает, часть предприятий была релоцирована в более безопасные регионы, где уже возобновлена работа. В то же время необходимо отметить, что украинские предприниматели проявляют удивительную гибкость и стремление двигаться вперёд даже в условиях постоянной угрозы.
Знаете, после Второй мировой войны люди искренне верили, что Украине больше никогда не придётся переживать подобное. Но история вновь доказала нам, что от этой беды не застрахован никто. Именно поэтому мы уже сегодня должны строить жилье и инфраструктуру с расчётом на потенциальные кризисные ситуации. Новые многоквартирные дома должны быть оснащены, как минимум, защитными убежищами, а в идеале - индивидуальными укрытиями в каждой квартире, как это делают в Израиле. Школы, больницы, административные здания обязаны иметь полноценные системы защиты. Это вопрос не только безопасности, но и доверия граждан к государству.
- Как российское вторжение повлияло на обучение иностранных студентов в вузах Украины?
- Несмотря на сложные обстоятельства, интерес к украинскому высшему образованию по-прежнему сохраняется. Сегодня в наших вузах обучается около 30 тысяч иностранных студентов. Мы адаптировали учебный процесс под условия военного времени и проводим как очное, так и дистанционное обучение, что позволяет соблюдать меры безопасности и одновременно поддерживать высокое качество образования.
Особо хочу отметить студентов из Азербайджана. Они – одна из самых ярких и мотивированных групп. Сейчас в Украине обучается более четырёх тысяч студентов из вашей страны. Им комфортно в украинской образовательной среде, и я думаю, это объясняется не только высоким уровнем преподавания, но и культурной близостью между нашими народами.
- В последние месяцы мы видим в ряде стран Старого Света рост евроскептицизма и усиление правых партий. Остается ли в этих условиях актуальным вопрос вступления Украины в Европейский союз?
- Перспектива членства в ЕС по-прежнему очень важна для Украины. Однако мы трезво оцениваем путь, который нам предстоит пройти. Прежде всего, Украине необходимо привести национальное законодательство в соответствие с европейским правом. Это большая и системная работа, которая займёт не один год.
В то же время я считаю, что украинцы, как нация, часто себя недооценивают. Да, в Европе многое налажено, но в отдельных аспектах, например, в цифровизации государственных сервисов, Украина уже превосходит некоторые страны Евросоюза. У нас есть свои достижения, которыми мы можем гордиться.
Безусловно, вступление в ЕС выгодно и для Украины, и для самого Евросоюза. Речь ведь не только о безопасности и геополитике, но и об экономике. Украина – это современное сельское хозяйство, технологии, квалифицированные кадры, рынок. Но до полной интеграции нам потребуется не меньше пяти лет. И, конечно же, ключевое условие – это завершение войны. Мы рассматриваем европейскую интеграцию, как стратегический ориентир и уверены, что эта цель реализуема.
- Есть ли у Украины план на тот случай, если президент Трамп сократит американскую военную помощь вашей стране?
- Как и любой президент США, господин Трамп будет действовать, исходя из интересов своей страны. Я не думаю, что он встанет на сторону России или полностью откажется от поддержки Украины. Тем не менее, очевидно, что мы должны больше ориентироваться на помощь и сотрудничество с европейскими странами, с которыми у Украины есть общие интересы. И в первую очередь, в вопросах обеспечения безопасности и противодействия российской агрессии. Европа понимает, что война в Украине – это не только наш конфликт, это вызов всей системе европейской безопасности.
- Почему, несмотря на санкции, Россия продолжает получать огромные доходы от экспорта энергоресурсов в то время, как Украина нуждается в значительно большей поддержке?
- Проблема в недостаточной эффективности санкционной политики. Россия частично научилась обходить санкции с помощью «теневого» танкерного флота, фиктивных посредников, параллельных цепочек поставок… Украина постоянно поднимает вопрос об усилении санкционного давления на всех международных площадках, и мы уже видим конкретные результаты.
Особую эффективность демонстрируют вторичные санкции против компаний, которые помогают агрессору обходить ограничения. Но с нашей точки зрения самое пристальное внимание должно быть уделено логистике: необходимо блокировать каналы транспортировки, усложнять доступ к портам, страхованию, ремонту танкеров.
Есть также надежда, что с 2027 года Евросоюз полностью прекратит закупку российских нефти и газа, и вот эта мера станет по-настоящему весомым шагом в ограничении финансовых ресурсов, направляемых Россией на продолжение войны. И мы надеемся, что этот шаг Евросоюза будет реализован.