Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»

О положении в Украине на 1216-й день полномасштабного вторжения России корреспондент haqqın.az побеседовал с депутатом Верховной Рады Украины, членом бюджетного комитета Любовью Шпак.

- На какое-то время внимание мировой общественности переключилось с Украины на события в Иране и Израиле. Что происходит в Украине сейчас? - Прежде всего, хочу искренне поблагодарить Азербайджан за всестороннюю поддержку Украины. Мы глубоко ценим помощь вашей страны в сфере энергетики, а также такие важнейшие гуманитарные инициативы, как организация оздоровления украинских детей, пострадавших от войны. Это жесты подлинной солидарности, и мы это глубоко ценим. И, конечно, мы благодарны Азербайджану за неизменную позицию в вопросе территориальной целостности Украины. Что же касается текущей ситуации, то в последние дни Киев пережил одну из наиболее массированных атак за всю войну, в которой были задействованы как ракеты, так и ударные дроны. Под прицелом вновь оказались гражданские объекты. Люди часами находились в подвалах и бомбоубежищах. Буквально в нескольких сотнях метров от моего дома ракета разрушила здание. Причем речь идет не о военных объектах, а о жилых домах, школах, детских садах… - В последние месяцы было немало разговоров о возможном перемирии. Изменилась ли на Ваш взгляд ситуация после российско-украинских переговоров в Стамбуле? - Никаких признаков того, что между Россией и Украиной возможны договоренности о прекращении огня, нет и, судя по всему, не предвидится. Могу лишь с полной уверенностью заявить, что украинский народ не отступит и будет продолжать бороться за свою свободу и независимость. По данным последних социологических опросов, подавляющее большинство граждан Украины готовы сражаться с российской агрессией до полной победы. Это не пафос, а реальность. Наш народ демонстрирует исключительную стойкость. Война научила нас выживать, а главное – оперативно восстанавливать разрушенное. Предприятия, пострадавшие от ударов, даже несмотря на колоссальные трудности, возобновляют работу в кратчайшие сроки. Приведу конкретный пример. В одном из сел Черниговской области располагалось фермерское хозяйство – крупное поголовье племенных коров, молокозавод, сыроварня, элеватор, обширные посевные площади. Владелец фермы, узнав о приближении российской армии, открыл временное убежище для людей, бежавших из оккупированных территорий, кормил их, помогал выбраться из зоны боевых действий. Когда российские военные узнали об этом, они разрушили ферму и уничтожили здания, оборудование, скот, словом, все. Но после деоккупации села этот человек восстановил своё хозяйство с нуля и сегодня продолжает помогать ВСУ – техникой, продуктами, ресурсами. И таких примеров десятки, если не сотни.

- В этой связи хотел бы спросить у Вас: как в условиях войны выживает украинский бизнес? - Понятно, что на четвертый год кровопролитной, изматывающей войны говорить об экономическом росте не приходится. Бизнес, по сути, выживает, часть предприятий была релоцирована в более безопасные регионы, где уже возобновлена работа. В то же время необходимо отметить, что украинские предприниматели проявляют удивительную гибкость и стремление двигаться вперёд даже в условиях постоянной угрозы. Знаете, после Второй мировой войны люди искренне верили, что Украине больше никогда не придётся переживать подобное. Но история вновь доказала нам, что от этой беды не застрахован никто. Именно поэтому мы уже сегодня должны строить жилье и инфраструктуру с расчётом на потенциальные кризисные ситуации. Новые многоквартирные дома должны быть оснащены, как минимум, защитными убежищами, а в идеале - индивидуальными укрытиями в каждой квартире, как это делают в Израиле. Школы, больницы, административные здания обязаны иметь полноценные системы защиты. Это вопрос не только безопасности, но и доверия граждан к государству. - Как российское вторжение повлияло на обучение иностранных студентов в вузах Украины? - Несмотря на сложные обстоятельства, интерес к украинскому высшему образованию по-прежнему сохраняется. Сегодня в наших вузах обучается около 30 тысяч иностранных студентов. Мы адаптировали учебный процесс под условия военного времени и проводим как очное, так и дистанционное обучение, что позволяет соблюдать меры безопасности и одновременно поддерживать высокое качество образования. Особо хочу отметить студентов из Азербайджана. Они – одна из самых ярких и мотивированных групп. Сейчас в Украине обучается более четырёх тысяч студентов из вашей страны. Им комфортно в украинской образовательной среде, и я думаю, это объясняется не только высоким уровнем преподавания, но и культурной близостью между нашими народами.