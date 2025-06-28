Путин хочет сократить военные расходы

Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Минске.

«Да, у нас немаленькие (оборонные) расходы сегодня, это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать. И мы решаем ее достойно», - сказал он.

«Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. Мы - да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно, но на это всё и рассчитывается у нас, именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И мы планируем уменьшать расходы. А они планируют - увеличивать. Так кто себя ведёт агрессивно?» - добавил Путин.