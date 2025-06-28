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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трамп похвастался дружбой с Ким Чен Ыном

12:24 556

Президент США Дональд Трамп пообещал решить конфликт с Северной Кореей. Он утверждает, что «прекрасно ладит» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пишет Reuters.

Соответствующее заявление американский президент сделал 27 июня на мероприятии в Овальном кабинете, где он осветил свои усилия по решению глобальных конфликтов.

Трампа спросили, передавал ли он письма Ким Чен Ыну, как об этом писали СМИ. Президент США не ответил на этот вопрос, но сказал: «У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и мы с ним прекрасно ладим. Так что посмотрим, что будет».

«Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, я думаю, мы его решим. Если он и есть, то нас это не касается», — заявил Трамп.

Южнокорейское издание NK News сообщало, что в этом месяце делегация КНДР в ООН неоднократно отказывалась принимать письма от Трампа, которые тот адресовал Ким Чен Ыну.

Стоит отметить, что во время первого президентского срока Трамп и Ким Чен Ын провели три встречи и обменялись рядом писем, которые Трамп назвал «прекрасными». Но дипломатическое взаимодействие оборвалось из-за требований США к КНДР отказаться от ядерного оружия.

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