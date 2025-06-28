Трамп закручивает гайки

Верховный суд США постановил, что отдельные федеральные судьи на местах не имеют права приостанавливать решения президента на общенациональном уровне, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что вердикт ВС касается решений судов низшей инстанции, которые до сих пор блокировали запрет его администрации на получение гражданства по праву рождения.

Однако в США действует прецедентное право, которое может автоматически распространить вердикт ВС на все решения судов в отношении указов президента.

Тем временем Associated Press со ссылкой на два осведомленных источника сообщает, что как минимум три прокурора, занимавшиеся делом о штурме Капитолия 6 января, уволены.

Два прокурора руководили уголовным преследованием участников беспорядков, еще один занимался делами, которые были связаны со штурмом Капитолия, сообщает Associated Press со ссылкой на два осведомленных источника.

Письмо об увольнении одного из них, с которым ознакомилось агентство, подписано генпрокурором США Пэм Бонди.

Причины увольнения в документе не объясняются: в качестве аргумента приводится «статья 2 Конституции США и законы США». Минюст США отказался давать комментарии AP.