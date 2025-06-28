Иранцы хотели убить Трампа… и почти убили Помпео

В американском Сенате разгорелся жаркий спор о том, должен ли президент Трамп спрашивать согласия Конгресса, если он вновь захочет бомбить Иран. Резолюцию о том, что непременно должен сделать это, подал от лица демократов сенатор от Виржинии Тим Кейн. В ответ, отвечая в пятницу на вопросы журналистов пошлет ли он вновь в случае необходимости американские B-2 на Иран без согласования с Конгрессом, Дональд Трамп сказал: «Конечно, никаких вопросов». Демократы спор проиграли со счетом 47 против 53. «Разумеется, мы можем дебатировать в отношении стратегии нашего военного вовлечения, - сказал сенатор-республиканец Билл Хагерти. - Но мы не можем связывать руки президента во время кризиса». До этого Трамп отправил письмо в Конгресс, пытаясь защититься от возможных нападок демократов. В нем он аргументировал свою позицию тем, что бомбардировки Ирана были ограниченными, призванными минимизировать число жертв, а также предотвратить будущие нападения этой страны». Однако он не смог убедить демократов в том, что Иран представлял непосредственную угрозу безопасности США. «Не было такой угрозы!», - твердо заявил конгрессмен Джим Хаймс, член комитета Палаты представителей по разведке после проведения на Капитолии закрытого брифинга.

Отношения с Ираном будут долгое время оставаться важнейшей темой для Белого дома и Конгресса. Трамп по своему обыкновению совершает виражи в своей стратегии. То он позволяет Тегерану продавать нефть Китаю, то говорит, что не намерен ослаблять санкции против Ирана в ответ на «злобное» послание Хаменеи. Новым элементом в картине противостояния США и Ирана стала книга, рассказывающая о том, что иранцы готовили покушение на Трампа и почти расправились с его государственным секретарем Майком Помпео. Книга, которая готовится к изданию в будущем месяце, называется «2024: Как Трамп вновь захватил Белый дом, а демократы потеряли Америку». Книга повествует о том, что в минувшем сентябре разведслужбы США рассказали Трампу о том, что иранцы планировали в 2022 году убить его и тогдашнего госсекретаря Майка Помпео, который находился в одном из отелей Парижа. По данным авторов книги, агенты Тегерана, находившиеся в США, трижды пытались расправиться с Трампом во время его предвыборной кампании 2024 года. О покушении на Помпео в Париже до сего времени ничего не было известно. Авторы говорят, что тогда он чудом избежал смерти, но не приводят никаких деталей этого счастливого спасения. Угрозы против Помпео, а также против бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и других официальных лиц стало причиной лишения их защиты президентом. Объяснение Трамп дал весьма оригинальное. «У вас есть охрана, но вы не можете использовать ее всю свою жизнь».

Как известно, во время избирательной кампании на Трампа было совершено покушение на митинге в Пенсильвании, и он чудом избежал смерти. Позднее был выявлен еще один злоумышленник, который хотел застрелить Трампа во время его игры в гольф. Но никакие связи их с иранцами выявлены не были. Сам Дональд Трамп во время избирательной кампании неоднократно говорил, что иранские агенты готовят на него покушение. Его резиденция в Мар-а-Лаго и гольф клуб в Палм-Бич превратились в вооруженный лагерь. Несколько раз секретная служба предлагала президенту воспользоваться во время поездок подставным самолетом, который принадлежал Стиву Уиткоффу. Опасения были связаны с тем, что реальный президентский борт мог быть уязвим для атаки стингера. Однако джет Уиткоффа имел еще меньше защиты для такого нападения террориста. В книге приводится диалог между менеджером кампании Трампа Крисом ЛаЧивита и одним из помощников будущего президента. ЛаЧивита: «Босс сегодня не полетит с нами». Помощник: «Что это значит, мы будем приманкой?». Ла Чивита сказал, что нет, но объяснил необходимость предосторожности. Секретная служба также использовала ложные джеты, которые взлетали до того, как в воздух поднимался самолет с президентом. В Мар-а Лаго принимались еще более серьезные меры безопасности, чем в других аэропортах. Был случай, когда охранник закричал одному члену свиты Трампа: «Садитесь на борт как можно скорее, нагните голову». В том случае у Секретной службы была информация о возможном покушении снайпера.