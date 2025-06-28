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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Смертник атаковал военную колонну: множество жертв

13:35 770

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва смертник врезался в военную колонну на автомобиле, начинённом взрывчаткой, – в результате погибли 13 военнослужащих, ещё 10 солдат и 19 гражданских получили ранения.

Как пишет издание Hindustan Times, в результате атаки произошёл мощный взрыв. Взрывная волна повредила окружающие дома, обрушились крыши двух из них, в результате чего пострадали шестеро детей.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку. Однако, как пишет издание, этот регион часто страдает от нападений боевиков группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан».

«Смертник врезался автомобилем, начинённым взрывчаткой, в военную колонну. Взрыв унёс жизни 13 военнослужащих, ещё 10 военных и 19 гражданских получили ранения», - сообщил местный чиновник.

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