Трамп усилил давление на Израиль

Президент США Дональд Трамп пытается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источник.

Авторы статьи отмечают, что соглашение вполне возможно. Трамп прилагает все усилия, чтобы убедить власти Израиля, что теперь, когда проблема с Ираном решена, настал подходящий момент, говорится в статье.

Источник рассказал журналу, что Трамп заинтересован не просто в 60-дневном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Американский лидер надеется, что за это время произойдет урегулирование конфликта, освобождение всех заложников и постоянное прекращение огня, которое может привести к переговорам о будущем мирном соглашении между Израилем и Палестиной.

27 июня Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля).