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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Сколько шекелей потерял Израиль?

13:55 140

Израиль подсчитал, что масштаб ущерба, понесенного за 12 дней войны с Ираном, вдвое превышает финансовые потери за 21-месячную кампанию в секторе Газа. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Минфин Израиля, прямой ущерб от 12-дневной войны с Ираном достиг 10 млрд шекелей ($3 млрд).

«Это самый серьезный вызов в истории Израиля. Мы никогда раньше не сталкивались с таким масштабным ущербом», — заявил Шай Ааронович, генеральный директор Налогового управления Израиля, ответственного за выплату компенсаций.

Отмечается, что данная сумма не включает расходы по восстановлению вооружений и оборонных систем, использованных во время конфликта.

Министр финансов Бецалель Смотрич отметил, что общая стоимость войны может достигнуть $12 млрд: в течение 12 дней экономика Израиля была фактически парализована, школы и большинство предприятий, помимо критически важных, прекратили работу.

По оценкам Мифина, компенсации бизнесу составят 5 млрд шекелей. Это вдвое превышает выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, когда общины пострадали от атак ХАМАС.

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