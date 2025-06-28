Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска

Российские войска, не сумевшие зимой оккупировать город Покровск Донецкой области Украины с востока, теперь пытаются обойти город с запада, пишет The Times.

Цель — захватить дорогу, ведущую из Константиновки. Этот населённый пункт — важный логистический узел, расположенный примерно в 35 милях от Покровска.

Более года город считался находящимся на грани поражения, но Украина сумела удержаться. По всей вероятности, Украина сможет оставаться в Покровске ещё некоторое время, считает аналитик конфликта в Royal United Services Ник Рейнольдс.

Дроны, ставшие определяющим оружием этой войны, значительно затруднили массовые перемещения войск обеих сторон.

Россияне пытаются медленно «задушить» противника, перекрыв ему поставки, отмечает издание. В этом они добились успеха в районе Константиновки после прибытия «Рубикона» и «Судного дня» - двух элитных российских подразделений беспилотников, созданных в конце прошлого года.

Вместе с тем украинский военный аналитик Владислав Селезнев отмечает, что российское командование пытается осуществить частичный охват Покровска с флангов, поскольку прямой штурм украинских укреплений оказался безрезультатным. Селезнев утверждает, что уровень потерь у ВС РФ растет, а продвижение и территориальные приобретения отсутствуют.