Навальная: «Крым – это Россия»

Супруга покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия во время выступления в Финляндии назвала «сложным» вопрос о принадлежности Крыма.

«Крымский полуостров принадлежит Украине, а сейчас он фактически принадлежит России. Это становится сложным вопросом, потому что не стоит забывать, что миллионы людей теперь имеют российские паспорта, и даже украинская власть признает, что это очень сложный вопрос», – сказала Навальная.

По ее словам, Крым сейчас принадлежит России, и вернуть его будет очень сложно.