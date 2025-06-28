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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Навальная: «Крым – это Россия»

14:17 3792

Супруга покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия во время выступления в Финляндии назвала «сложным» вопрос о принадлежности Крыма.

«Крымский полуостров принадлежит Украине, а сейчас он фактически принадлежит России. Это становится сложным вопросом, потому что не стоит забывать, что миллионы людей теперь имеют российские паспорта, и даже украинская власть признает, что это очень сложный вопрос», – сказала Навальная.

По ее словам, Крым сейчас принадлежит России, и вернуть его будет очень сложно.

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