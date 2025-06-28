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Германия подняла истребители

14:18 1153

Истребители ВВС Германии накануне утром вылетели на перехват российского разведывательного самолета над Балтийским морем, сообщает Bild.

Российский самолет Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета и двигался в западном направлении непосредственно к международному воздушному пространству вблизи Польши и Германии.

Вскоре российский самолет был обнаружен системами радиолокации НАТО.

НАТО сообщило об инциденте с российским самолетом так называемой группе быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии. На перехват российского Ил-20М вылетели два истребителя Eurofighter.

В 100 километрах от немецкого побережья самолеты Eurofighter установили визуальный контакт и сделали фото российского самолета, который даже после этого не изменил курс.

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