Германия подняла истребители

Российский самолет Ил-20М вылетел из Калининграда с выключенным транспондером и без поданного плана полета и двигался в западном направлении непосредственно к международному воздушному пространству вблизи Польши и Германии.

Вскоре российский самолет был обнаружен системами радиолокации НАТО.

НАТО сообщило об инциденте с российским самолетом так называемой группе быстрого реагирования (QRA) Вооруженных сил Германии. На перехват российского Ил-20М вылетели два истребителя Eurofighter.

В 100 километрах от немецкого побережья самолеты Eurofighter установили визуальный контакт и сделали фото российского самолета, который даже после этого не изменил курс.