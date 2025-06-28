Чеченцы избили сотрудника военной полиции России

В Белгородской области бойцы чеченских силовых структур избили сотрудника военной полиции РФ после того, как он остановил их автомобиль, двигавшийся без номеров и по встречной полосе. Об этом сообщили Z-каналы, распространившие видео случившегося, на которое обратило внимание «Агентство».

Судя по записи с нагрудной камеры пострадавшего, инцидент произошел прямо на посту Военной автомобильной инспекции (ВАИ), где также находились сотрудники Росгвардии и другие представители военной полиции. Однако они предпочли не вмешиваться, когда чеченцы избивали их коллегу, и стояли, словно ничего не происходит.

На кадрах видно, как сотрудник ВАИ объясняет мужчине с нашивкой «Талиб», что остановленный им водитель нарушил ПДД и отказался предъявить документы. «Талиб» задал полицейскому вопрос: «Вы никогда не нарушаете?». После отрицательного ответа разговор закончился.

Однако спустя несколько минут на пост прибыл мужчина на черном Toyota Land Cruiser, представившийся «старшим». Он обратился к полицейскому с фразой: «Ты такой крутой, что ли, б***ь?», после чего «Талиб» начал избивать инспектора, в том числе, когда тот уже оказался на земле. «Что за неуважение?!», — возмущенно кричит в кадре чеченский военный.

В финале видео нападавший, завершив избиение полицейского, длившееся около минуты, говорит: «Попроще разговаривай. Еще раз неуважение будет в нашу сторону, тогда мы посмотрим. Сам напросился. Давно вы, б***ь, хотели этого».

По данным «Агентства», «старшим» оказался 35-летний Русланбек Товзаев, уроженец села Первомайское (ныне Хажи-Эвла) Веденского района Чечни. В 2013 году он числился в составе спецназа «Терек» МВД Чечни, в 2021-м структура была переименована в спецназ «Ахмат». Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев публично поздравлял Товзаева с днем рождения.

По данным соцсетей, Товзаев поддерживает тесные отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и его ближайшими родственниками. Оппозиционный чеченский канал Niyso писал, что вплоть до середины 2023 года Товзаев руководил охраной племянника Кадырова — Хамзата.

Нападавший с позывным «Талиб» — 34-летний Шаман Совбанов, также уроженец Первомайского. С 2019 года он публикует в соцсетях фотографии в военной форме.