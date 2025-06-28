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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Израиль и Сирия создадут «сад мира»

15:15 1184

Согласно сообщениям израильского телеканала Channel 12, Израиль и Сирия ведут переговоры о заключении мирного соглашения, которое может быть подписано до конца 2025 года.

Соглашение предусматривает полный вывод израильских войск с сирийских территорий, оккупированных после 8 октября 2024 года, и преобразование Голанских высот в демилитаризованную зону, названную «садом мира».

В мае 2025 года, после встречи с представителями США в Эр-Рияде, президент Сирии Ахмед аш-Шараа публично заявил, что Сирия «не будет источником угрозы для Израиля». Это было подкреплено письмом сирийского МИД в Госдепартамент США, в котором подчёркивалась приверженность Дамаска мирному сосуществованию и соблюдению соглашения о разъединении сил 1974 года, регулирующего ситуацию на Голанских высотах.

В ходе визита в Париж 7 мая 2025 года аш-Шараа заявил, что Сирия стремится к «стабильности и миру» в регионе, включая нормализацию отношений с соседями. Хотя он прямо не упомянул Израиль, его слова о «новой Сирии, открытой для сотрудничества», были восприняты как намёк на готовность к переговорам.

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