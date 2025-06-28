Украинцы сбили новейшую ракету России

В Днепре около 11:30 28 июня 2025 года прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщили, что воздушная цель, запущенная с самолета тактической авиации из Запорожской области, пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города. «Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков», — заявили в Воздушных силах, не подтверждая и не опровергая применение управляемой авиабомбы.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что сбитой целью была новейшая российская бомба-ракета «Гром-Е1». «Спасибо защитникам неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты „Гром-Е1“», — написал он.

«Гром-Е1» — гибрид управляемой авиабомбы и ракеты, созданный на базе ракеты Х-38, с дальностью поражения до 120 км.