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Украинцы сбили новейшую ракету России

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15:38 1614

В Днепре около 11:30 28 июня 2025 года прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщили, что воздушная цель, запущенная с самолета тактической авиации из Запорожской области, пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города. «Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков», — заявили в Воздушных силах, не подтверждая и не опровергая применение управляемой авиабомбы.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что сбитой целью была новейшая российская бомба-ракета «Гром-Е1». «Спасибо защитникам неба за сбивание новейшей бомбы-ракеты „Гром-Е1“», — написал он.

«Гром-Е1» — гибрид управляемой авиабомбы и ракеты, созданный на базе ракеты Х-38, с дальностью поражения до 120 км.

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