Немецкие, британские и итальянские войска в Германии

В субботу, 28 июня, военные подразделения из четырех стран провели крупную переброску войск и тяжелой техники через реку Рейн в Германии в ходе совместных учений.

По данным Бундесвера, в 14-дневных учениях, которые должны завершиться в конце следующей недели, участвуют около 1200 солдат и 500 единиц техники.

Во время «Большого перехода» в Калкаре силы немецко-британского 130-го мостостроительного батальона из Миндена были усилены голландской и итальянской ротами.

Задача состояла в том, чтобы после нескольких дней тщательных приготовлений и разведки построить паромные переправы с помощью собственных систем для обеспечения переправы через водный путь.

После Рейна в ближайшие дни запланирован еще один переход через реку Везер в районе Гамельна в Нижней Саксонии.

Бундесвер предупредил зрителей о необходимости соблюдать безопасную дистанцию от транспортных средств.