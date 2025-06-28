Посол Украины в Баку: «Территориальная целостность Украины – не предмет торга»

Сегодня Украина отмечает День Конституции — один из ключевых государственных праздников, символизирующий верховенство права, демократический путь, территориальную целостность и суверенитет нашего государства. В этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон — Конституцию Украины, которая закрепила независимость, государственное устройство и определила территориальную целостность Украины, а также провозгласила высшей ценностью права и свободы человека, говорится в авторской колонке посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева по случаю Дня Конституции Украины.

«Конституция — это юридический фундамент государства, общественный договор, определяющий общие цели, достоинство и будущее народа. В ней заложены фундаментальные принципы, которые не могут быть предметом торга или компромиссов. Неприкосновенность территории Украины — норма Конституции: согласно статье 2 Основного Закона Украины, «территория страны в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной». Статья 1 провозглашает Украину суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством. В статье 133 закреплён административно-территориальный строй, который включает Автономную Республику Крым, области, районы, города, районы в городах, посёлки и сёла. Все эти территории являются частями единого и неделимого Украинского государства.

Сегодняшние попытки со стороны Российской Федерации поставить под сомнение государственные границы Украины, аннексировать территории или продвигать так называемые «условия мира» на основе «территориальных уступок» не просто нелегитимны — они противоречат самой природе украинской Конституции и нормам международного права. Это красная линия, которую нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах.

Украинская Конституция не допускает никаких дискуссий о смене границ, «референдумах под дулами автоматов» или других манипуляциях. Конституционная норма является безапелляционной — территория Украины едина и неприкосновенна.

В этот день также повод вспомнить наши глубокие исторические корни. 5 апреля 1710 года на казацком совете были приняты «Пакты и Конституции законов и вольностей Войска Запорожского» — первая украинская Конституция, составленная гетманом Пилипом Орликом.

Данный документ, значительно опередивший своё время, стал одним из первых в мире примеров конституционной демократической модели. В нём уже тогда говорилось о разделении властей, ограничении полномочий гетмана, свободе вероисповедания, защите прав казачества и народа. Это был акт глубокой политической зрелости, манифест украинского права на самоопределение и собственную государственность.

Конституция Орлика — яркое доказательство того, что стремление украинцев к свободе, демократии и правовому государству имеет глубокие исторические и культурные корни.

В настоящее время Украина на поле боя защищает свою независимость, территориальную целостность, суверенитет и другие важные ценности и принципы, изложенные в нашей Конституции: права человека, свободу, демократию, верховенство права.

Каждый день сопротивления российской агрессии — это день, когда украинцы доказывают, что наш Основной Закон является главной гарантией государственной целостности Украины, особенно во времена, когда страна-агрессор в нарушение международного права, договоров и Устава ООН нагло и подло вписывает в свой основной закон временно оккупированные территории другого независимого и суверенного государства.

Территориальная целостность и суверенитет государства — не предмет торга, а основа современного мирового порядка. Украину и Азербайджан объединяют общие конституционные принципы, наши страны неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Мы очень благодарны руководству и народу Азербайджана, который хорошо знает высокую цену восстановления территориальной целостности своего государства, и другим партнёрам и союзникам, которые помогают Украине и вместе с нами стоят на защите международного права и Устава ООН. Вместе мы сможем защитить общие ценности и принципы, а также достичь справедливого мира», - отметил посол.