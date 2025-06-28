С 1 июля азербайджанцы станут богаче

В Азербайджане реализуется пятая по счету программа расширения социальных пособий и выплат. С 2018 по 2025 годы различными формами пенсионного и социального обеспечения были охвачены около 4 миллионов человек — примерно 38 процентов населения. На эти цели направляется примерно 41 процент государственного бюджета республики. По этим показателям Азербайджан занимает одно из ведущих мест среди стран Восточной Европы. С 1 июля 2025 года, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, увеличиваются пенсии, пособия и заработные платы по широкому спектру социальных категорий. Устойчивость социальной политики обеспечивается за счет экономического роста, а её результативность — благодаря инструментам точечной поддержки. Ниже рассмотрены ключевые методы, применяемые Министерством труда и социальной защиты для повышения эффективности социальной помощи.

Между социальной поддержкой и стимулированием занятости В последние годы увеличение социальных выплат сопровождается активными мерами по вовлечению населения в экономически продуктивную деятельность. Развиваются программы профессионального переобучения для малоимущих и людей с ограниченными возможностями. Отдельный акцент делается на молодежь — курсы при Агентстве занятости помогают укрепить её позиции на рынке труда. Это особенно актуально в условиях демографического роста. На основе анализа государственных баз данных формируются социальные профили, учитывающие реальные и потенциальные потребности каждой семьи или гражданина. Простое перечисление денег не всегда приводит к ощутимому результату, поэтому используются комплексные меры — от переобучения и курсов финансовой грамотности до медицинской и психологической помощи. Эти механизмы особенно важны для таких категорий, как военные пенсионеры и участники боевых действий. Современная модель социальной политики строится на индивидуальном подходе — с анализом проблемной ситуации и разработкой персонального плана выхода из неё. Такой подход уже апробируется в Баку и в дальнейшем будет распространяться на другие регионы страны. На реализацию пяти пакетов социальных реформ с 2018 по 2025 годы выделено 16,9 миллиарда манатов. Меры, вступающие в силу с 1 июля, включают повышение минимальной заработной платы и пенсий, индексацию всех видов пенсий с учетом инфляции, а также пересмотр заработной платы работников бюджетной сферы по девятнадцати позициям Единой тарифной сетки.

Следует понимать, что социальная политика — это не просто расходы. 41 процент бюджета направляется на снижение бедности, формирование устойчивого спроса и укрепление социальной справедливости. Чем выше степень адресности выплат, тем эффективнее они достигают цели — снижают бедность, уменьшают социальное расслоение и повышают доверие к государственным институтам. Кто получит повышение с 1 июля Увеличение выплат коснется следующих категорий граждан: - лиц с ограниченными возможностями; - Героев Отечественной войны; - Национальных Героев Азербайджана; - получателей персональных стипендий президента; - многодетных матерей (с более чем пятью детьми); - семей, потерявших кормильца; - малообеспеченных семей; - приёмных детей и приёмных семей; - детей срочников действительной военной службы; - опекунов детей, оставшихся без попечения родителей; - лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью I степени (81–100% утраты функций организма); - обладателей почётных званий (получающих стипендии и пособия); - граждан, получающих единовременные выплаты (по случаю рождения ребёнка или на погребение).