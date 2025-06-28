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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

С 1 июля азербайджанцы станут богаче

главная тема
Эльнур Мамедов, отдел экономики
16:42 4807

В Азербайджане реализуется пятая по счету программа расширения социальных пособий и выплат. С 2018 по 2025 годы различными формами пенсионного и социального обеспечения были охвачены около 4 миллионов человек — примерно 38 процентов населения. На эти цели направляется примерно 41 процент государственного бюджета республики. По этим показателям Азербайджан занимает одно из ведущих мест среди стран Восточной Европы.

С 1 июля 2025 года, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, увеличиваются пенсии, пособия и заработные платы по широкому спектру социальных категорий. Устойчивость социальной политики обеспечивается за счет экономического роста, а её результативность — благодаря инструментам точечной поддержки.

Ниже рассмотрены ключевые методы, применяемые Министерством труда и социальной защиты для повышения эффективности социальной помощи.

С 1 июля 2025 года, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, увеличиваются пенсии, пособия и заработные платы по широкому спектру социальных категорий

Между социальной поддержкой и стимулированием занятости

В последние годы увеличение социальных выплат сопровождается активными мерами по вовлечению населения в экономически продуктивную деятельность. Развиваются программы профессионального переобучения для малоимущих и людей с ограниченными возможностями. Отдельный акцент делается на молодежь — курсы при Агентстве занятости помогают укрепить её позиции на рынке труда. Это особенно актуально в условиях демографического роста.

На основе анализа государственных баз данных формируются социальные профили, учитывающие реальные и потенциальные потребности каждой семьи или гражданина. Простое перечисление денег не всегда приводит к ощутимому результату, поэтому используются комплексные меры — от переобучения и курсов финансовой грамотности до медицинской и психологической помощи. Эти механизмы особенно важны для таких категорий, как военные пенсионеры и участники боевых действий.

Современная модель социальной политики строится на индивидуальном подходе — с анализом проблемной ситуации и разработкой персонального плана выхода из неё. Такой подход уже апробируется в Баку и в дальнейшем будет распространяться на другие регионы страны.

На реализацию пяти пакетов социальных реформ с 2018 по 2025 годы выделено 16,9 миллиарда манатов. Меры, вступающие в силу с 1 июля, включают повышение минимальной заработной платы и пенсий, индексацию всех видов пенсий с учетом инфляции, а также пересмотр заработной платы работников бюджетной сферы по девятнадцати позициям Единой тарифной сетки.

В последние годы увеличение социальных выплат сопровождается активными мерами по вовлечению населения в экономически продуктивную деятельность

Следует понимать, что социальная политика — это не просто расходы. 41 процент бюджета направляется на снижение бедности, формирование устойчивого спроса и укрепление социальной справедливости. Чем выше степень адресности выплат, тем эффективнее они достигают цели — снижают бедность, уменьшают социальное расслоение и повышают доверие к государственным институтам.

Кто получит повышение с 1 июля

Увеличение выплат коснется следующих категорий граждан:

- лиц с ограниченными возможностями;

-  Героев Отечественной войны;

- Национальных Героев Азербайджана;

- получателей персональных стипендий президента;

- многодетных матерей (с более чем пятью детьми);

-  семей, потерявших кормильца;

- малообеспеченных семей;

- приёмных детей и приёмных семей;

- детей срочников действительной военной службы;

- опекунов детей, оставшихся без попечения родителей;

- лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью I степени (81–100% утраты функций организма);

- обладателей почётных званий (получающих стипендии и пособия);

- граждан, получающих единовременные выплаты (по случаю рождения ребёнка или на погребение).

Cоциальная политика — это не просто расходы. 41 процент бюджета направляется на снижение бедности

Широкий охват и новые меры поддержки

Новая волна социальной реформы охватит почти 3 миллиона человек. Среди нововведений — программы, обеспечивающие упрощённый или бесплатный доступ к образованию, медицинским услугам и микрофинансированию.

В перспективе планируется запуск универсальных грантов, детских пособий и пенсий для тех, кто не был трудоустроен в формальном секторе. Эти меры направлены на предотвращение социальной изоляции и поддержку уязвимых групп населения.

Постоянное расширение социальной защиты и системное повышение выплат подтверждают, что Азербайджан последовательно строит модель сильного социального государства, ориентированного на благополучие своих граждан.

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