В немецком парламенте потребовали ядерное оружие

«Российская агрессия — это совершенно новая угроза. Европа должна стать способной к сдерживанию», — заявил Шпан в интервью изданию WELT.

По мнению Шпана, одной лишь дислокации американских ядерных боеголовок на территории ФРГ уже недостаточно. Глава фракции ХДС/ХСС предлагает, чтобы Германия, например, получила доступ к ядерному оружию Франции и Великобритании. Второй вариант — создание собственного европейского ядерного щита.

«Это будет стоить больших денег. Но если вы хотите защиты, вы должны ее финансировать», — отметил Шпан.

Политик также не исключает, что ядерное оружие должно курсировать между странами Европы по случайному принципу, чтобы «враги никогда не знали, у кого именно есть ядерная кнопка».

«Тот, кто не может обеспечить ядерное сдерживание, станет пешкой в мировой политике. Если мы обещаем друг другу в Североатлантическом альянсе защищать себя вместе, каждый должен внести необходимый вклад», — резюмировал политик.