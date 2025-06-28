USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Теперь можно лететь в Иран

17:31 1058

Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично - над западной. Об этом сообщил представитель Министерства дорог и городского развития Исламской Республики Маджид Ахван.

По его словам, в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и из соображений безопасности в текущих условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, которое используется для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны было открыто только для международных и транзитных рейсов.

Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге обновлено 19:14
19:14 24314
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 1656
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 13622
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 3471
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 5782
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 5806
Навальная: «Крым – это Россия»
Навальная: «Крым – это Россия»
14:17 5833
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 2883
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 2452
Трамп о деталях удара по Ирану
Трамп о деталях удара по Ирану обновлено 18:41
18:41 3970
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 2195

ЭТО ВАЖНО

Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге обновлено 19:14
19:14 24314
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 1656
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 13622
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 3471
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 5782
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 5806
Навальная: «Крым – это Россия»
Навальная: «Крым – это Россия»
14:17 5833
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 2883
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 2452
Трамп о деталях удара по Ирану
Трамп о деталях удара по Ирану обновлено 18:41
18:41 3970
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 2195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться