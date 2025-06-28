Лидер националистов готовится к досрочным выборам

Ле Пен призвала своих соратников "не прокрастинировать" и готовиться к будущим электоральным баталиям, в том числе к сценарию роспуска парламента и досрочным выборам.

"На мой взгляд, было бы довольно опасно убеждать себя, что роспуска парламента не будет", - сказала Ле Пен.

Формальный лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, в свою очередь, добавил, что нынешнее правительство вряд ли продержится долго.

"Все сходятся во мнении, что это правительство долго не протянет… потому что на нем уже стоит клеймо неспособности к действиям", - заявил Барделла.

"Национальное объединение" не планирует поддерживать инициированный социалистами вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который они внесли из-за неудачи переговоров по поправкам к пенсионной реформе. Однако в партии дали понять, что не исключают голосования за недоверие правительству осенью, когда начнутся переговоры о бюджете.