Мерц: переговоры с Путиным приводят к бомбардировкам

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал понять в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что пока не планирует телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"На визит премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) в Москву РФ отреагировала мощной бомбардировкой Киева, в том числе больницы. За последним созвоном (Путина. - Ред.) с моим предшественником (Олафом Шольцем - ред.) последовал удар по детской больнице. Если таковы последствия телефонных переговоров (с президентом России - ред.), то я бы подольше от них воздерживался", - сказал глава германского правительства.

"В принципе, это правильно - искать любые пути для достижения мира", однако в отношении РФ нельзя делать ту ошибку, что была совершена перед началом Второй мировой войны по отношению к "третьему рейху", считает канцлер ФРГ. Он рассказал, что читает книгу о британском премьере Невилле Чемберлене и его политике умиротворения Адольфа Гитлера, которая потерпела крах.