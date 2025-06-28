Мерц: переговоры с Путиным приводят к бомбардировкам

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал понять в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что пока не планирует телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"На визит премьер-министра Венгрии (Виктора Орбана - ред.) в Москву РФ отреагировала мощной бомбардировкой Киева, в том числе больницы. За последним созвоном (Путина. - Ред.) с моим предшественником (Олафом Шольцем - ред.) последовал удар по детской больнице. Если таковы последствия телефонных переговоров (с президентом России - ред.), то я бы подольше от них воздерживался", - сказал глава германского правительства.
"В принципе, это правильно - искать любые пути для достижения мира", однако в отношении РФ нельзя делать ту ошибку, что была совершена перед началом Второй мировой войны по отношению к "третьему рейху", считает канцлер ФРГ. Он рассказал, что читает книгу о британском премьере Невилле Чемберлене и его политике умиротворения Адольфа Гитлера, которая потерпела крах.
19 июня Путин заявил, что готов к контакту с европейскими политиками. В частности, Мерц, по словам президента РФ, "может ему позвонить".
Канцлер ФРГ также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп демонстрирует "растущий скепсис" в отношении РФ и относится к ней "более критично". "В Европе существует широкий консенсус по отношению к этой войне (России против Украины - ред.). Я думаю, президент Трамп приближается к этой оценке", - заявил Мерц.
Кроме того, он добавил, что, хотя потенциальные новые американские санкции против РФ нанесут ущерб также и экономике США, в Сенате, тем не менее, продолжается их интенсивное обсуждение, и "последнее слово будет за президентом". "Я делаю все возможное, чтобы гарантировать, что Европейский союз и Соединенные Штаты введут более жесткие санкции параллельно", - подчеркнул Мерц.