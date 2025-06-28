USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Русские наращивают производство бомбардировщиков

18:59 485

Россия расширяет Казанский авиазавод, где зимой 2024 года были построены крупные производственные корпуса.

Об этом 28 июня сообщает издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

Согласно полученным данным, самый большой из новых ангаров имеет длину около 320 метров и площадь около 19 000 м², что журналисты сравнили с тремя футбольными полями.

Yle отмечает, что расширение завода связано с необходимостью нарастить собственное производство самолетов для военной и гражданской авиации. На модернизацию выделен примерно миллиард евро. Однако из-за санкций против России и дефицита рабочей силы строительство идет медленнее, чем планировалось.

Казанский авиазавод играет ключевую роль в выпуске и модернизации стратегических бомбардировщиков, включая самолеты, способные нести ядерное оружие. Именно такие самолеты пострадали в ходе украинской операции «Паутина» в июне.

Журналисты также подчеркнули, что Казанский завод — единственный в России, способный компенсировать потери стратегических бомбардировщиков.

Эксперты прогнозируют дальнейшие изменения на территории завода, поскольку расширение должно завершиться к концу 2026 года.

«На спутниковых снимках видно значительное увеличение производственных площадей, но это не решит всех проблем авиационной отрасли», — отметил военный эксперт Марко Эклунд, проанализировавший снимки.

Yle добавляет, что завод выпускает и модернизирует Ту-160М, строит новые Ту-160М2, однако темпы производства остаются низкими: в 2024 году сдали лишь по два Ту-160М2 и Ту-160М. Также продолжается модернизация старых Ту-22М3.

Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге обновлено 19:14
19:14 24334
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 1660
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 13625
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 3475
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 5789
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 5808
Навальная: «Крым – это Россия»
Навальная: «Крым – это Россия»
14:17 5838
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 2887
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 2452
Трамп о деталях удара по Ирану
Трамп о деталях удара по Ирану обновлено 18:41
18:41 3973
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 2195

ЭТО ВАЖНО

Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Москва объяснила задержания азербайджанцев в Екатеринбурге обновлено 19:14
19:14 24334
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
В немецком парламенте потребовали ядерное оружие
17:11 1660
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии!
Посмотрите, что вытворяет королевская семья в Норвегии! горячая тема
02:02 13625
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
Украинцы уничтожили российский «Панцирь» и вертолеты
16:12 3475
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России
Чеченцы избили сотрудника военной полиции России ВИДЕО
15:08 5789
Шамхани воскрес
Шамхани воскрес обновлено 14:53; фото; видео
14:53 5808
Навальная: «Крым – это Россия»
Навальная: «Крым – это Россия»
14:17 5838
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
Россия готова положить сколько угодно людей ради украинского Покровска
14:01 2887
Трамп усилил давление на Израиль
Трамп усилил давление на Израиль
13:40 2452
Трамп о деталях удара по Ирану
Трамп о деталях удара по Ирану обновлено 18:41
18:41 3973
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
Депутат Верховной Рады Украины в интервью haqqin.az: “Прекращения огня нет и не предвидится»
11:50 2195
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться