Русские наращивают производство бомбардировщиков

Об этом 28 июня сообщает издание Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

Россия расширяет Казанский авиазавод, где зимой 2024 года были построены крупные производственные корпуса.

Согласно полученным данным, самый большой из новых ангаров имеет длину около 320 метров и площадь около 19 000 м², что журналисты сравнили с тремя футбольными полями.

Yle отмечает, что расширение завода связано с необходимостью нарастить собственное производство самолетов для военной и гражданской авиации. На модернизацию выделен примерно миллиард евро. Однако из-за санкций против России и дефицита рабочей силы строительство идет медленнее, чем планировалось.

Казанский авиазавод играет ключевую роль в выпуске и модернизации стратегических бомбардировщиков, включая самолеты, способные нести ядерное оружие. Именно такие самолеты пострадали в ходе украинской операции «Паутина» в июне.

Журналисты также подчеркнули, что Казанский завод — единственный в России, способный компенсировать потери стратегических бомбардировщиков.

Эксперты прогнозируют дальнейшие изменения на территории завода, поскольку расширение должно завершиться к концу 2026 года.

«На спутниковых снимках видно значительное увеличение производственных площадей, но это не решит всех проблем авиационной отрасли», — отметил военный эксперт Марко Эклунд, проанализировавший снимки.

Yle добавляет, что завод выпускает и модернизирует Ту-160М, строит новые Ту-160М2, однако темпы производства остаются низкими: в 2024 году сдали лишь по два Ту-160М2 и Ту-160М. Также продолжается модернизация старых Ту-22М3.